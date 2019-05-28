Ура, каникулы! Как обезопасить детей от электротравм во время летних каникул

До наступления лета остались считанные дни. Вслед за теплой погодой в Приморье настанет долгожданная пора отпусков и каникул, которые уже начались у многих школьников. И, если взрослые осведомлены о соблюдении мер безопасности и нормах поведения во время отдыха, то дети зачастую попросту не знают, как вести себя вблизи опасных объектов. В эфире радио «КП»-Владивосток» специалисты рассказали о профилактике электробезопасности во время летнего отдыха, электротравмах, статистике и детских шалостях.

- С 2007 по 2018 год энергетики «Приморских электрических сетей» зафиксировали 49 несчастных случаев со сторонними лицами на своих энергообъектах. При этом участниками 11 происшествий стали дети, все они получили серьезные электротравмы, 1 ребенок погиб. Пик травматизма приходится именно на каникулы, когда ребята лишены жесткого контроля, а иногда и вовсе оказываются предоставлены сами себе, - отметил Иван Кравченко, заместитель главного инженера филиала АО ДРСК «Приморские электрические сети».

Иван Кравченко, заместитель главного инженера филиала ДРСК «Приморские электрические сети». Фото: Михаил РОМАНОВ.

По статистике число летальных исходов от электротравм довольно высокое, оно достигает больше 10 %. Исходя из наблюдений специалистов, с различными электротравмами чаще всего в больницу попадают дети от 10 до 14 лет. Именно в этом возрасте зашкаливает любопытство и стремление выделиться среди друзей. Взрослые же оказываются травмированы при выполнении погрузочных работ в охранных зонах ЛЭП, попытках незаконного подключения электричества или хищения проводов.

О травмах и дорогостоящем лечении рассказал заведующий ожоговым центром ФГБУ «Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА России» Сергей Терехов. Наибольшее число пострадавших в электроустановках пришлось на 1996-1998 годы. Пациентами медицинского заведения часто становились дети. Большинство из них получали серьезные ожоги именно на каникулах.

Сергей Терехов, заведующий Ожоговым центром ФГБУ «Дальневосточный окружной медицинский центр» ФМБА России.

- Лечение электротравм действительно дорогое. 90 % пациентов с электротравмами поступают именно в ожоговый центр. Чтобы поставить больного на ноги с последующей реабилитацией, необходимо в среднем от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. К счастью, программа субсидируется государством, поэтому больные вкладывают небольшой процент для оплаты каких-то недостающих медикаментов, - отметил Сергей Терехов. Врач сообщил, что в последнее время количество пострадавших от электричества заметно снизилось.

Энергетики отмечают, что положительная тенденция по снижению травматизма связана с ростом уровня культуры электробезопасности. Знание элементарных правил поведения вблизи опасных объектов поможет сохранить здоровье и жизнь ребенку. Специалисты уверены, что воспитательные беседы с детьми могут решить целый ряд возможных проблем в будущем. При несоблюдении мер предосторожности опасны все электрообъекты, начиная от бытовых приборов и заканчивая трансформаторными подстанциями.

Заместитель главного инженера филиала «Приморские электрические сети» Иван Кравченко рассказал о профилактике травм и информировании населения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/711413" frameborder="0"></iframe> Запись эфира на радио "Комсомольская правда" - Приморье".

- Нашей компанией проведена огромная работа по улучшению мер безопасности и защите электроустановок от постороннего вмешательства. На ряде объектов реконструированы или заменены ограждения, увеличено количество предупреждающих об опасности знаков. При этом для большей информативности часто применяется изображение черепа с молнией и надписью - «Не влезай, убьет!», что более понятно для детского восприятия. Также компания проводит и общеобразовательную работу, предоставляя разные методические материалы и участвуя в открытых уроках. С детьми младших возрастов занятия проводятся в игровой форме, более старшие приглашаются на экскурсии по предприятию.

Травмирование при поражении током может быть разное, как правило, пострадавшему требуется незамедлительная помощь. Поэтому необходимо не только объяснить детям о возможных последствиях шалостей на энергообъектах, но и научить их оказанию первой помощи при электротравме. По словам заведующего ожоговым центром, в его практике были случаи, когда именно школьники спасали приятелей с помощью массажа сердца. Стоит объяснить чадам и об ответственности, ни в коем случае нельзя оставлять пострадавшего одного. Нередко дети бросали друзей в беде, испугавшись наказания от родителей.

Специалисты уверены, что взрослые обязаны донести до подрастающего поколения полную информацию об опасности электрического тока.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА УЛИЦЕ

Признаки поражения электрическим током: судороги, неожиданное падение человека на улице.

Прежде чем приблизиться к пострадавшему, проверьте на расстоянии 8 м от него наличие оборванного или провисшего провода, касающегося земли, строений, деревьев, забора. Поражение электрическим током со стороны может быть принято за обморок или сердечный приступ.

Нельзя приступать к оказанию помощи, не освободив пострадавшего от действия электрического тока! Если у Вас есть подозрения, что травма прохожего может иметь электрическую природу, не приближайтесь нему! Оказывать первую помощь пострадавшему вблизи оборванного провода можно только после отключения питания высоковольтной линии электропередачи.

Немедленно сообщите о несчастном случае по телефону службы спасения 112, вызовите скорую помощь по телефону 03 с городского номера или 103, если у вас сотовый телефон.

Предупредите прохожих об опасности.

Организуйте охрану места происшествия.