2019-05-29T14:18:34+03:00
Общество

Экс-глава лесной отрасли Приморья приговорен к 4 годам колонии

Владимира Иванова взяли под стражу в зале суда
Сергей БАЛАНОВ
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И.о. главы департамента лесного хозяйства края в 2016 году Владимир Иванов. Фото: пресс-служба администрации ПриморьяИ.о. главы департамента лесного хозяйства края в 2016 году Владимир Иванов. Фото: пресс-служба администрации Приморья
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Ленинский суд Владивостока вынес приговор бывшему руководителю департамента лесного хозяйства Приморского края Владимиру Иванову, который попался на взятке в 550 тысяч долларов США. Иванова приговорили к 4 годам колонии. Бывшего чиновника, ожидавшего вердикта под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда.

Уголовное дело возбудили в апреле 2018 года. Однако преступление произошло двумя годами ранее. В июле 2016 года возле дома по улице Петра Великого во Владивостоке

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Иванов, по версии следствия, получил взятку за незаконное продление договоров аренды лесных участков от представителя нескольких компаний, осуществляющих лесозаготовительную деятельность. Он же затем и сдал Иванова правоохранительным органам.

Суд 29 мая 2019 года приговорил его к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в размере взятки - 35,24 миллиона рублей. Иванову также запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил. Однако Иванова арестовали в зале суда - до этого он был под подпиской, до вступления приговора в законную силу он будет находиться в СИЗО, откуда его этапируют в колонию, если приговор не обжалуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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