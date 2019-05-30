Юные танцоры дадут концерт в Приморской краевой филармонии

В день защиты детей Приморская краевая филармония приглашает ребят и их родителей на очень профессиональный концерт, посвященный праздничной дате. Исполнители заранее заслуживают оваций, ведь искусство хореографии покажет заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Приморского края «Улыбка» под руководством заслуженного работника культуры РФ Владимира Тюрина.

Этот ансамбль не ради красного словца называют «визитной карточкой» Приморского края. Коллектив постоянно выступает с концертами и отдельными номерами перед владивостокцами и жителями других регионов страны. Участники ансамбля неоднократно были на гастролях в Великобритании, США, Японии, Северной Корее, Вьетнаме, Китае. Шоу-программа известного Международного фестиваля спортивного бального танца «Звезды Приморья» уже не первый год состоит в основном из хореографических номеров «Улыбки».

Так что право выступить на сцене краевой филармонии - это подарок не столько воспитанникам ансамбля в честь Дня защиты детей, сколько зрителям всех поколений. Юные танцоры вполне профессионально исполняют спортивные бальные, эстрадные, народные, историко-бытовые танцы, джаз, модерн, степ. Детские и взрослые танцевальные пары не раз становились призерами и победителями региональных и международных соревнований спортивного бального танца.

- Ансамбль «Улыбка» - одно из интереснейших явлений в мире танца. В репертуаре коллектива насчитывается более 40 концертных номеров - это и классические и современные бальные танцы, историко-бытовые танцы 16-17-го веков, эстрадные танцы, танцы народов мира, сюжетные и спортивные, а также сольные номера. В сущности, каждая постановка ансамбля - смелый эксперимент, подкупающий сложностью задачи, оригинальностью замысла и воплощения, - говорят специалисты.

Творческий рост коллектива отличается неустанными поисками собственного репертуара и своего художественного стиля. Каждая репетиция - поиск, эксперимент, преодоление себя. Во время занятий ведется не только кропотливая работа с каждым участником коллектива по отработке движений, но и уделяется большое внимание слаженности исполняемого хореографического номера. Результат - высокое мастерство участников, а предстоящий концерт - смотр достижений, экзамен на мастерство.

Праздничный концерт состоится 1 июня в 18.00 по адресу: Владивосток, ул. Светланская, 15.