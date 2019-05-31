Переход на онлайн-кассы убережет предпринимателей от административной ответственности

Главный госналогинспектор контрольного отдела Управления ФНС России по Приморскому краю Олег Зубарев в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» рассказал о тонкостях перехода на новые онлайн-кассы и дал несколько советов тем предпринимателям, кто еще не приобрел новые кассы.

Олег Зубарев сообщил, что сегодня налоговые органы Приморского края проводят активную разъяснительную работу, касающуюся нового порядка применения контрольно-кассовой техники. Помощь окажут в любом вопросе и предоставят всю интересующую информацию.

На повестке дня у всех предпринимателей Приморского края реформа контрольно-кассовой техники. В целом изменения разбиты на три этапа, заключительный этап начнется уже 1 июля 2019 года.

Все предприниматели и организации переходят на применение онлайн-касс. В связи с тем, что в 2016 году закон был изменен, предпринимателям необходимо приобрели и установить новые кассовые аппараты. Вся техника, которая работает в розничной сети, должна передавать данные в автоматическом режиме в федеральную налоговую службу. Таким образом вся информация в оперативном режиме появляется в доступе у налоговой службы.

- Трудности касаются как предпринимателей, так и юридических лиц. Вся проблема состоит в том, что процесс перехода на новые кассы некоторые люди откладывали до последнего. Новая система более глобальна, а все операции технически взаимосвязаны. Предприниматели, кстати, имеют право налогового вычета при приобретении таких касс,- утверждает Олег Зубарев.

Сейчас на территории Приморского края зарегистрировано более 36 тысяч новых кассовых аппаратов. В целом на онлайн-систему перешло порядка 20 тысяч налогоплательщиков.

- Особенность использования онлайн-касс в Приморском крае - это логистика. Мы находимся на Дальнем Востоке, а заводы, которые производят такую технику - на Западе. Закон упростил работу в части регистрации налогово-кассовой техники. Ранее это был довольно трудоемкий процесс. Сейчас в течение 15 минут при наличии интернета через личный кабинет можно как поставить кассу на учет, так и снять, - заявляет Олег Зубарев.

В силу того, что некоторые районы не имеют возможности передавать все данные по интернету в режиме онлайн, более 700 населенных пунктов на законном основании освобождены от передачи данных по сети. Один раз в 15 месяцев для сезонной торговли, или же раз в 36 месяцев передача данной информации будет осуществляться через фискальный накопитель - обычную флеш-карту, защищенную криптографическим шифрованием.

Для тех, кто не выполняет свои обязанности, предусмотрены штрафы: для предпринимателей в размере 10 тысяч рублей, а для юридических лиц - 30 тысяч рублей. При неоднократных нарушениях субъект предпринимательства и вовсе может прекратить свою деятельность на срок до двух лет.

За необходимой информацией можно обратиться в налоговые органы или по телефону горячей линии 8 (423) 241-19-61.