2019-06-03T04:47:45+03:00
Общество

Приморье отключили от аналогового телевидения

С сегодняшнего дня практически все телевизионное вещание переходит на «цифру»
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Сегодня Приморье переходит на цифровое вещание.Сегодня Приморье переходит на цифровое вещание.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 июня, Приморский край отключили от аналогового телевещания. Теперь трансляция федеральных каналов осуществляется в цифровом потоке. Тем, кто еще не успел подключиться к пакету цифрового телевидения, необходимо сделать это в ближайшее время.

Подключение к цифровому вещанию произошло автоматически для тех жителей края, чей телевизор был выпущен в 2012 году и позже. Всем остальным для просмотра каналов необходимо подключить специальную приставку, а жителям отдаленных районов Приморья понадобится целый комплект.

Получить ответы на вопросы о телевещании можно по телефону горячей линии во Владивостоке 8 (423) 2-614-001. Эксперты окажут консультационную помощь и при необходимости примут заявку на вызов волонтеров, которые помогут настроить оборудование.

Во Владивостоке также работает Центр консультационной поддержки, он находится по адресу: ул. Лазо, д. 2. E-mail: ckp_prim@rtrn.ru. Режим работы: пн. – чт. 9:00 - 18:00, пт. 9:00 - 17:00, сб. и вс. – выходной. Телефон: 8 (423) 260-84-41.

Повсеместное внедрение цифрового эфирного телевидения решает сразу несколько проблем. В «цифре» картинка не искажается, нет нарушения цветности, и отсутствуют помехи при доставке сигнала. Цифровой сигнал обеспечивает изображение стабильного качества.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) обеспечивает вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 без абонентской платы.

Состав первого пакета сформирован Указами Президента РФ. В него входят общероссийские обязательные общедоступные телеканалы. В состав второго пакета входят десять популярных общероссийских телеканалов, которые прошли конкурсный отбор Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.

В аналоговом качестве, равно как и в цифровом, во Владивостоке продолжают вещать следующие каналы: СТС-Восход, ТНТ-Новая Волна, РЕН ТВ. Транслируются так же Матч ТВ (ОТВ) / Матч Страна, ТК "Супер", Ю-ТВ и Disney.

Напомним, в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» ведущие и гости эфира обсуждали вопросы перехода на цифровое вещание, компенсацию за покупку специального оборудования и кто занимается техническим обеспечением перехода на «цифру». Полную запись эфира можно прослушать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На каникулах - в школу: детские лагеря заработали во Владивостоке
Новый светофор появится во Владивостоке
В Приморье успешно провели операцию на работающем сердце
Накануне летних каникул энергетики Приморья напомнили школьникам об электробезопасности
Более полумиллиона рублей заплатят компании-перевозчики во Владивостоке
В ДТП на острове Русский пострадали две женщины
Примгидромет эвакуировали во Владивостоке
Во Владивостоке под самосвалом провалился асфальт
В Приморье ищут семилетнюю девочку
Погода во Владивостоке 3 июня 2019 года: туман, небольшой дождь и до +19°C
Полиция расследует подробности еще одного смертельного ДТП в Приморье
Тела китайских туристов, погибших в автокатастрофе, кремировали в Приморье
Вынес даже духи: жительница Приморья поплатилась за свою доверчивость
Пьяная рецидивистка без документов, устроила ДТП, скрываясь от полиции в Артеме
Загоревшийся диван едва не лишил крова две приморские семьи
Теплым выходным завершится неделя в Приморье
Снова Mark: пьяный лихач устроил серьезную аварию во Владивостоке
Житель Владивостока едва не утонул во время рыбалки из-за спущенной резиновой лодки
Школы Хасанского района отремонтируют по поручению губернатора Приморья
Во Владивостоке снова перекроют дороги
Приморский океанариум стал съемочной площадкой для китайского шоу
Сегодня пригородные электрички Приморья начинают ходить по новому расписанию
Погода во Владивостоке 1 июня 2019 года: во Владивостоке до +23, возможен небольшой дождь