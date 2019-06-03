Приморье отключили от аналогового телевидения

Сегодня, 3 июня, Приморский край отключили от аналогового телевещания. Теперь трансляция федеральных каналов осуществляется в цифровом потоке. Тем, кто еще не успел подключиться к пакету цифрового телевидения, необходимо сделать это в ближайшее время.

Подключение к цифровому вещанию произошло автоматически для тех жителей края, чей телевизор был выпущен в 2012 году и позже. Всем остальным для просмотра каналов необходимо подключить специальную приставку, а жителям отдаленных районов Приморья понадобится целый комплект.

Получить ответы на вопросы о телевещании можно по телефону горячей линии во Владивостоке 8 (423) 2-614-001. Эксперты окажут консультационную помощь и при необходимости примут заявку на вызов волонтеров, которые помогут настроить оборудование.

Во Владивостоке также работает Центр консультационной поддержки, он находится по адресу: ул. Лазо, д. 2. E-mail: ckp_prim@rtrn.ru. Режим работы: пн. – чт. 9:00 - 18:00, пт. 9:00 - 17:00, сб. и вс. – выходной. Телефон: 8 (423) 260-84-41.

Повсеместное внедрение цифрового эфирного телевидения решает сразу несколько проблем. В «цифре» картинка не искажается, нет нарушения цветности, и отсутствуют помехи при доставке сигнала. Цифровой сигнал обеспечивает изображение стабильного качества.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) обеспечивает вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 без абонентской платы.

Состав первого пакета сформирован Указами Президента РФ. В него входят общероссийские обязательные общедоступные телеканалы. В состав второго пакета входят десять популярных общероссийских телеканалов, которые прошли конкурсный отбор Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.

В аналоговом качестве, равно как и в цифровом, во Владивостоке продолжают вещать следующие каналы: СТС-Восход, ТНТ-Новая Волна, РЕН ТВ. Транслируются так же Матч ТВ (ОТВ) / Матч Страна, ТК "Супер", Ю-ТВ и Disney.

Напомним, в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» ведущие и гости эфира обсуждали вопросы перехода на цифровое вещание, компенсацию за покупку специального оборудования и кто занимается техническим обеспечением перехода на «цифру». Полную запись эфира можно прослушать по ссылке.