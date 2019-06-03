2019-06-03T09:10:15+03:00
Общество

Каким будет лето 2019 во Владивостоке

Рассказываем вместе с синоптиками, каким будет лето 2019 во Владивостоке
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Синоптики раньше не брались прогнозировать каким будет лето 2019 во ВладивостокеСиноптики раньше не брались прогнозировать каким будет лето 2019 во ВладивостокеФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Каким будет лето 2019 во Владивостоке – вопрос, который как никогда актуален. Особенно на фоне прошедшей аномальной зимы, которая удивила жителей дальневосточной столицы: вместо февральских снега и мороза погода подарила мартовские температуры. Теперь осталось выяснить каким будет лето 2019 во Владивостоке - ждать ли новых аномалий или небесная канцелярия прекратит капризничать?

Синоптики не брались прогнозировать каким будет лето 2019 во Владивостоке, уж больно непредсказуемой была зима, и ждать от нее можно было чего угодно. Да и к понятию «лето» специалисты подходят предельно сухо, добавляя приставку «климатическое». Так вот, это время года пришло в регион к своему часу.

- Лето началось достаточно классически, по-приморски. Во Владивостоке это туман и есть основания полагать, что он будет частым гостем, по крайней мере, в июне. Начиная с июля, летняя погода будет постепенно набирать обороты, и можно перебираться на пляжи. Ну а пока более хорошая погода, более устойчивая, более солнечная традиционно установится в континентальных районах региона, - рассказал в эфире радио «КП-Приморье» Виктор Чулков, пресс-секретарь «Примгидромета».

Август для жителей и гостей Приморья, по прогнозам специалистов, традиционно будет жарким. Обычно в это время в регион съезжаются гости из соседних Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей. Купальный сезон обычно продолжается до начала-середины сентября. Пока каких-то предпосылок для изменения ситуации синоптики не видят.

Что касается погоды во Владивостоке на предстоящую неделю, то она будет по-летнему переменчивой. Каждый день до четверга, 7 июня, в городе туманы и морось будут сменяться солнцем, а потом, возможно, и дождем. Добавит красок прохладный морской ветер.

Что касается всего региона, то погода всю неделю также будет переменчивой, но, в основном, солнечной. Периодически в разных районах Приморья пройдут кратковременные дожди и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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