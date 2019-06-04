2019-06-04T03:49:55+03:00
Происшествия

К руке напавшего на человека в мэрии Южно-Сахалинска был примотан нож

Нервный мужчина попытался прорваться к мэру и после отказа едва не убил простого посетителя [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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Нападавшего от жертвы оттащили сотрудники администрацииНападавшего от жертвы оттащили сотрудники администрацииФото: Социальные сети
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В фойе администрации Южно-Сахалинска едва не произошла трагедия. Вооруженный топором мясника и тесаком неизвестный попытался прорваться на прием к мэру. На аудиенцию к градоначальнику нужно записываться заранее и после отказа во встрече, мужчина напал на сидящего рядом посетителя.

- Удары он наносил топором для рубки мяса. Нападавшего от жертвы оттащили сотрудники администрации. Они же нащупали на его руке еще один нож, который был примотан. Зачем он так рвался к мэру – пока непонятно. Не исключено, что мужчина готовился применить оружие, - рассказал источник, близкий к следствию.

Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения Фото: Социальные сети

Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюденияФото: Социальные сети

Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в красной куртке и с заклеенной переносицей после слов: «Нельзя к нему» резко обернулся и начал бить человека, сидящего позади. Им оказался обычный посетитель, он попытался закрыться от ударов и убежать, но нападавший продолжал быть мужчину.

В мэрии Южно-Сахалинска мужчина избивает топором посетителя.

Оттащить 31-летнего нападавшего удалось спустя несколько секунд. Сначала в мужчин полетел стул, затем подоспели сотрудники администрации.

Пострадавший мужчина госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Нападавший нанес ему не менее пяти рубленых ран в области головы и туловища

При себе у нападавшего были топор, тесак и нож, примотанные на руку Фото: Социальные сети

При себе у нападавшего были топор, тесак и нож, примотанные на рукуФото: Социальные сети

- В настоящее время подозреваемый задержан. Устанавливаются мотивы совершенного преступления. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Сахалинской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». Максимальное наказание – 7,5 года. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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