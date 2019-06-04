Игра по-крупному: доверчивая пенсионерка на Сахалине «продула» на ставках полмиллиона рублей

Пенсионерка на Сахалине лишилась всех своих сбережений, желая приумножить капитал. Женщина поверила неизвестному, который позвонил ей по телефону, представился брокерским агентом и пообещал приумножить богатство с помощью интернета.

Злоумышленник рассказал женщине, что фирма, которую он представляет, делает различные ставки. В результате клиент с минимальным риском выигрывает крупные суммы. «Пел» мужчина так складно, что пенсионерка поверила в обещанные золотые горы и установила на компьютер специальную программу, в которую внесла все свои банковские счета и номера карт. Эти данные лже-брокеру потребовались якобы для того, чтобы начислять выигранные деньги.

Убывать деньги стали моментально – через несколько дней со счетов женщины пропало свыше 170 тысяч рублей. В панике пенсионерка позвонила злоумышленнику, но красноречивый «брокер» успокоил бабушку и рассказал, что деньги были сняты для заключения сделки и скоро будут возвращены с большими процентами.

- Через некоторое время со счетов пенсионерки снова пропала крупная сумма. Вместо обращения в полицию, пенсионерка снова позвонила злоумышленнику. И в этот раз лже-брокер смог убедить гражданку, что все идет по плану и надо еще немного подождать. Когда со счетов женщины уже были списаны все деньги, аферист перестал выходить на связь, а компьютерная программа перестала работать, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Только после потери всех своих сбережений пенсионерка обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Максимальное наказание – до шести лет тюрьмы. Полиция устанавливает причастных к обману женщины.