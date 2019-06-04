Афиша мероприятий на июнь 2019 во Владивостоке: куда сходить, что посмотреть
В дальневосточную столицу пришло лето - пора долгожданных каникул и отпусков. У многих местных жителей встает вопрос: чем себя занять? Редакция «Комсомольской правды» подготовила афишу мероприятий на первый летний месяц – июнь 2019 года.
4 июня
Что: Фестиваль итальянской кухни.
Где: Владивосток, улица Черемуховая, 15, ТЦ «Черемушки».
Стоимость: бесплатно.
Что: Творческая мастерская «Art Wonder» «Фламинго».
Где: Владивосток, улица Пушкинская, 25е.
Стоимость: бесплатно.
5 июня
Что: Творческая мастерская «Art Wonder» «Свободная тема» (масло или акрил).
Где: Владивосток, улица Пушкинская, 25е.
Стоимость: 1900 рублей.
Что: Интеллектуальная игра «60 секунд».
Где: Владивосток, улица Алеутская, 45
Стоимость: 300 рублей.
Что: Вечер Stand Up Comedy.
Где: Кампус ДВФУ, улица Аякс (остров Русский), 10, корпус А.
Стоимость: бесплатно.
Что: Ужин со вкусом.
Где: Gastroli Grill!,Владивосток, проспект 100-летия Владивостоку, 54а.
Стоимость: бесплатно.
6 июня
Что: Творческая мастерская «Art Wonder» «Тропические фрукты»
Где: Владивосток, улица Пушкинская, 25е.
Стоимость: бесплатно.
7 июня
Что: Творческая мастерская «Art Wonder» «Водопады».
Где: Владивосток, улица Пушкинская, 25е.
Стоимость: бесплатно.
Что: Спектакль «Насмешница Фаина»
Где: Владивосток, улица Светланская, 15.
Стоимость: от 1200 до 2800 рублей.
Что: Выступление Ивана Кучина.
Где: «Феско Холл».
Стоимость: от 1000 до 3500 рублей.
Иван Кучин.
Что: выступление группы «Марлины».
Где: Владивосток, клуб «Водолей».
Стоимость: 500 рублей.
Марлины.
Что: выступление Тима Белорусских.
Где: Стадион «Динамо»,
Стоимость: от 1800 до 2000 рублей.
Тима Белорусских.
Что: концерт «Русская сказка из Германии» на духовом органе Diego Cera
Где: Владивосток, Собор Пресвятой Богородицы.
Стоимость: 400 рублей.
8 июня
Что: концерт «Русская сказка из Германии» на духовом органе Diego Cera
Где: Владивосток, Собор Пресвятой Богородицы.
Стоимость: 400 рублей.
Что: Творческие мастерские. Цикл «Стрит-Арт»,
Где: Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 155.
Стоимость: 200 рублей.
Что: Дискотека 80-90х.
Где: Владивосток, новая event-площадка Kedr Hall.
Стоимость: 600 рублей.
Дискотека 80-90х.
Что: контрольный забег на дистанцию 10000 метров.
Где: Владивосток, клуб бега «Форрест Гамп».
Стоимость: бесплатно.
Что: XI Международный Азиатско-Тихоокеанский чемпионат по воздушной и пилонной акробатике.
Где: Владивосток, концертный клуб Submarine.
Стоимость: на взрослый чемпионат - 2000 рублей, на детский - 1500 руб.
9 июня
Что: XI Международный Азиатско-Тихоокеанский чемпионат по воздушной и пилонной акробатике.
Где: Владивосток, концертный клуб Submarine.
Стоимость: на взрослый чемпионат - 2000 рублей, на детский - 1500 руб.
Что: комедия в двух частях «Женитьба».
Где: Владивосток, Мариинский театр.
Стоимость: от 200 до 3000 руб.
Спектакль.
Что: «Юный агроном» - садим лук и петрушку.
Где: Владивосток, улица Суханова,6а.
Стоимость: бесплатно.
Что: концерт группы КняZz: 30 лет группе Король и Шут!
Где: Владивосток, «Феско Холл».
Стоимость: от 1200 до 4000 рублей.
Король и Шут.
11 июня
Что: творческий вечер поэта Игоря Губермана «Гарики и байки».
Где: Владивосток, «Феско Холл».
Стоимость: 800 до 2500 рублей.
Игорь Губерман.
13 июня
Что: концерт группы «Баста».
Где: Владивосток, Фетисов Арена.
Стоимость: от 1200 рублей, танцпол - 1800 рублей, фан-зона - 2500 рублей.
«Баста».
Что: Тренинг «Пробуждение женственности».
Где: Владивосток, улица Экипажная, 8/2.
Стоимость: 6000 рублей.
Тренинг.
14 июня
Что: Гастроли Иркутского областного музыкального театра им. Н.М.Загурского
Где: Владивосток, Приморский академический краеой драматический театр имени М. Горького.
Стоимость: от 1000 до 2500 рублей.
15 июня
Что: Творческие мастерские.
Где: Владивосток, проспект 100-летия Владивостоку, 155.
Стоимость: 200 рублей.
16 июня
Что: Творческие мастерские.
Где: Владивосток, проспект 100-летия Владивостоку, 155.
Стоимость: 200 рублей.
Что: Семинар для родителей в центре детской психологии «Крылья».
Где: Владивосток, улица Некрасовская, 98, 1 подъезд, квартира 1.
Стоимость: бесплатно.
Что: «Готовим смузи Тутти-Фрутти».
Где: Владивосток, улица Суханова, 6а.
Стоимость: бесплатно.
19 июня
Что: Гастроли Иркутского областного музыкального театра им. Н.М.Загурского.
Где: Владивосток, Приморский академический краеой драматический театр имени М. Горького.
Стоимость: от 500 до 2000 рублей.
20 июня
Что: Гастроли Иркутского областного музыкального театра им. Н.М.Загурского.
Где: Владивосток, Приморский академический краеой драматический театр имени М. Горького.
Стоимость: от 1000 до 25000 рублей.
21 июня - 23 июня
Что: Открытый фестиваль культуры V-ROX EXPO.
Где: Владивосток.
Стоимость: бесплатно.
Что: Творческие мастерские.
Где: Владивосток, проспект 100-летия Влади востоку, 155, читальный зал.
Стоимость: 200 рублей.
Что: «Мастерим игрушки из прищепок».
Где: Владивосток, улица Суханова, 6а.
Стоимость: бесплатно.
25 июня
Что: Выступление популярной российской певицы Славы с новой концертной программой «Откровенно».
Где: Владивосток, «Феско Холл».
Стоимость: от 1500 до 5000 рублей.
26 июня
Что: Выступление группы «#2Маши».
Где: Стадион «Динамо».
Стоимость: фан-зона - 2000 рублей, танцпол - 1800 рублей.
Группа «#2Маши».
Что: Выступление группы Artik & Asti.
Где: Стадион «Динамо».
Стоимость: фан-зона - 2000 рублей, танцпол - 1800 рублей.
29 июня
Что: Красочные бои на турнире АСП 5: Кубок Губернатора Приморского края: бокс, кикбоксинг, современный панкратион.
Где: Альянс спортсменов Приморского края.
Стоимость: от 500 до 2500 рублей.
Панкратион.
ИСТОЧНИК KP.RU