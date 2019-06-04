Афиша мероприятий на июнь 2019 во Владивостоке: куда сходить, что посмотреть

В дальневосточную столицу пришло лето - пора долгожданных каникул и отпусков. У многих местных жителей встает вопрос: чем себя занять? Редакция «Комсомольской правды» подготовила афишу мероприятий на первый летний месяц – июнь 2019 года.

4 июня

Что: Фестиваль итальянской кухни.

Где: Владивосток, улица Черемуховая, 15, ТЦ «Черемушки».

Стоимость: бесплатно.

Что: Творческая мастерская «Art Wonder» «Фламинго».

Где: Владивосток, улица Пушкинская, 25е.

Стоимость: бесплатно.

5 июня

Что: Творческая мастерская «Art Wonder» «Свободная тема» (масло или акрил).

Где: Владивосток, улица Пушкинская, 25е.

Стоимость: 1900 рублей.

Что: Интеллектуальная игра «60 секунд».

Где: Владивосток, улица Алеутская, 45

Стоимость: 300 рублей.

Что: Вечер Stand Up Comedy.

Где: Кампус ДВФУ, улица Аякс (остров Русский), 10, корпус А.

Стоимость: бесплатно.

Что: Ужин со вкусом.

Где: Gastroli Grill!,Владивосток, проспект 100-летия Владивостоку, 54а.

Стоимость: бесплатно.

6 июня

Что: Творческая мастерская «Art Wonder» «Тропические фрукты»

Где: Владивосток, улица Пушкинская, 25е.

Стоимость: бесплатно.

7 июня

Что: Творческая мастерская «Art Wonder» «Водопады».

Где: Владивосток, улица Пушкинская, 25е.

Стоимость: бесплатно.

Что: Спектакль «Насмешница Фаина»

Где: Владивосток, улица Светланская, 15.

Стоимость: от 1200 до 2800 рублей.

Что: Выступление Ивана Кучина.

Где: «Феско Холл».

Стоимость: от 1000 до 3500 рублей.

Иван Кучин.

Что: выступление группы «Марлины».

Где: Владивосток, клуб «Водолей».

Стоимость: 500 рублей.

Марлины.

Что: выступление Тима Белорусских.

Где: Стадион «Динамо»,

Стоимость: от 1800 до 2000 рублей.

Тима Белорусских.

Что: концерт «Русская сказка из Германии» на духовом органе Diego Cera

Где: Владивосток, Собор Пресвятой Богородицы.

Стоимость: 400 рублей.

8 июня

Что: концерт «Русская сказка из Германии» на духовом органе Diego Cera

Где: Владивосток, Собор Пресвятой Богородицы.

Стоимость: 400 рублей.

Что: Творческие мастерские. Цикл «Стрит-Арт»,

Где: Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 155.

Стоимость: 200 рублей.

Что: Дискотека 80-90х.

Где: Владивосток, новая event-площадка Kedr Hall.

Стоимость: 600 рублей.

Дискотека 80-90х.

Что: контрольный забег на дистанцию 10000 метров.

Где: Владивосток, клуб бега «Форрест Гамп».

Стоимость: бесплатно.

Что: XI Международный Азиатско-Тихоокеанский чемпионат по воздушной и пилонной акробатике.

Где: Владивосток, концертный клуб Submarine.

Стоимость: на взрослый чемпионат - 2000 рублей, на детский - 1500 руб.

9 июня

Что: XI Международный Азиатско-Тихоокеанский чемпионат по воздушной и пилонной акробатике.

Где: Владивосток, концертный клуб Submarine.

Стоимость: на взрослый чемпионат - 2000 рублей, на детский - 1500 руб.

Что: комедия в двух частях «Женитьба».

Где: Владивосток, Мариинский театр.

Стоимость: от 200 до 3000 руб.

Спектакль.

Что: «Юный агроном» - садим лук и петрушку.

Где: Владивосток, улица Суханова,6а.

Стоимость: бесплатно.

Что: концерт группы КняZz: 30 лет группе Король и Шут!

Где: Владивосток, «Феско Холл».

Стоимость: от 1200 до 4000 рублей.

Король и Шут.

11 июня

Что: творческий вечер поэта Игоря Губермана «Гарики и байки».

Где: Владивосток, «Феско Холл».

Стоимость: 800 до 2500 рублей.

Игорь Губерман.

13 июня

Что: концерт группы «Баста».

Где: Владивосток, Фетисов Арена.

Стоимость: от 1200 рублей, танцпол - 1800 рублей, фан-зона - 2500 рублей.

«Баста».

Что: Тренинг «Пробуждение женственности».

Где: Владивосток, улица Экипажная, 8/2.

Стоимость: 6000 рублей.

Тренинг.

14 июня

Что: Гастроли Иркутского областного музыкального театра им. Н.М.Загурского

Где: Владивосток, Приморский академический краеой драматический театр имени М. Горького.

Стоимость: от 1000 до 2500 рублей.

15 июня

Что: Творческие мастерские.

Где: Владивосток, проспект 100-летия Владивостоку, 155.

Стоимость: 200 рублей.

16 июня

Что: Творческие мастерские.

Где: Владивосток, проспект 100-летия Владивостоку, 155.

Стоимость: 200 рублей.

Что: Семинар для родителей в центре детской психологии «Крылья».

Где: Владивосток, улица Некрасовская, 98, 1 подъезд, квартира 1.

Стоимость: бесплатно.

Что: «Готовим смузи Тутти-Фрутти».

Где: Владивосток, улица Суханова, 6а.

Стоимость: бесплатно.

19 июня

Что: Гастроли Иркутского областного музыкального театра им. Н.М.Загурского.

Где: Владивосток, Приморский академический краеой драматический театр имени М. Горького.

Стоимость: от 500 до 2000 рублей.

20 июня

Что: Гастроли Иркутского областного музыкального театра им. Н.М.Загурского.

Где: Владивосток, Приморский академический краеой драматический театр имени М. Горького.

Стоимость: от 1000 до 25000 рублей.

21 июня - 23 июня

Что: Открытый фестиваль культуры V-ROX EXPO.

Где: Владивосток.

Стоимость: бесплатно.

Что: Творческие мастерские.

Где: Владивосток, проспект 100-летия Влади востоку, 155, читальный зал.

Стоимость: 200 рублей.

Что: «Мастерим игрушки из прищепок».

Где: Владивосток, улица Суханова, 6а.

Стоимость: бесплатно.

25 июня

Что: Выступление популярной российской певицы Славы с новой концертной программой «Откровенно».

Где: Владивосток, «Феско Холл».

Стоимость: от 1500 до 5000 рублей.

26 июня

Что: Выступление группы «#2Маши».

Где: Стадион «Динамо».

Стоимость: фан-зона - 2000 рублей, танцпол - 1800 рублей.

Группа «#2Маши».

Что: Выступление группы Artik & Asti.

Где: Стадион «Динамо».

Стоимость: фан-зона - 2000 рублей, танцпол - 1800 рублей.

29 июня

Что: Красочные бои на турнире АСП 5: Кубок Губернатора Приморского края: бокс, кикбоксинг, современный панкратион.

Где: Альянс спортсменов Приморского края.

Стоимость: от 500 до 2500 рублей.