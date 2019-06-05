Новый клип «Ленинграда» заподозрили в оскорблении чувств верующих

Член общественной палаты Приморского края, активист и общественник Сергей Мильвит направил обращение в Следственный комитет РФ с просьбой проверить новый клип группы «Ленинград» на предмет оскорбления чувств верующих.

Об этом общественник написал на своей странице в «Фейсбуке». Сергей не уточняет, о каком именно видео питерской группы идет речь, но догадаться несложно, ведь накануне шнуров презентовал в сети клип на песню «i_$uss». По сюжету молодой девочке под воздействием наркотиков в ночном клубе является «божество", а потом... впрочем, это будет уже спойлер.

Клип попал в тренды «Ютуба» и набрал более 1 миллиона просмотров меньше чем за сутки.

- Несмотря на то, что Сергей Шнуров в своих песнях использует мат, некоторые песни группы «Ленинград» нравятся людям, и поэтому бездарным исполнителя не назовешь, - пишет Сергей Мильвит. - Однако у всего есть предел и, кажется, свое дно Сергей Шнуров пробил. В погоне за хайпом группа «Ленинград» сделала мерзкий, кощунственный клип, в котором откровенно глумится над христианскими таинствами. Полагаю, православные люди не должны оставаться равнодушными к подобным беззакониям - в рамках закона, необходимо защищать свою веру.

В своем обращении в Следственный комитет РФ Сергей Мильвит просит проверить действия музыкантов на предмет наличия в них признаков преступления, предусмотренных статьей 148 УК РФ. Это та самая статья. в которую в 2013 году внесли поправки об увеличении ответственности «за оскорбление чувств верующих», в том числе устанавливающие уголовную ответственность.

Общественник иронично добавляет, что следователи в силах помочь музыкантам реализовать их «девиантные желания», назвав группу «Ленинград» официально «группировкой».

Впрочем, позиция приморского общественника не понравилась его же согражданам, которые назвали его имитатором политической деятельности.