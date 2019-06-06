Приморским семьям помогают растить новое поколение

В Приморье в настоящее время действуют 26 демографических выплат. А еще в прошлом году их было 19. На меры социальной поддержки семей в краевом бюджете предусмотрено почти 4,3 миллиарда рублей. Сумма, по сравнению с 2018 годом, выросла более чем на миллиард. Регион участвует в нацпроекте «Демография». О том, на какую помощь теперь могут рассчитывать родители, рассказала заместитель директора департамента труда и социального развития края Наталья Лунь.

«Стипендия» для малыша

- Наталья Николаевна, какими хорошими новостями можно порадовать приморских родителей?

- В феврале принят краевой закон о единовременной выплате всем семьям, у которых родился первый ребенок. Размер выплаты - два прожиточных минимума на ребенка. В Приморском крае это почти 27,4 тысячи рублей. Что крайне важно, она выплачивается всем родителям первенцев без учета доходов семьи. По инициативе губернатора Олега Кожемяко, появилась краевая доплата мамам, возраст которых от 18 до 25 лет. Сегодня ее размер - 22,6 тысячи рублей. Таким образом, молодые семьи с первенцами в Приморье единовременно получают 50 тысяч рублей.

- Уже кто-то воспользовался этой возможностью?

- По последним данным, за единовременной выплатой обратились более 770 семей с первенцами. Почти 50 процентов из них - те, в которых мамам от 18 до 25 лет. Соответственно, они получили краевую доплату в размере до 50 тысяч рублей.

- А для семей, в которых на свет появился уже второй маленький житель края, тоже есть изменения в лучшую сторону?

- Да, ранее мамы или папы в случае рождения второго ребенка получали только сертификат от Пенсионного фонда на федеральный материнский капитал. Теперь с 2019 года на вторых детей начнут выплачивать региональный материнский капитал. Его размер составит 30 процентов от федерального. В этом году «стоимость» сертификата на второго ребенка - почти 136 тысяч рублей. Причем расходовать средства регионального материнского капитала можно, не дожидаясь исполнения ребенку одного года, на улучшение жилищных условий, получение дошкольного образования детьми.

Детей не бывает слишком много

- Многодетные семьи с большим интересом обсуждают предстоящие изменения в порядке ежемесячных выплат при рождении третьего или последующего ребенка. В чем заключается новация?

- Ранее родители могли получить эту меру социальной поддержки лишь один раз. Если они получали пособие после рождения третьего ребенка, то оформить на последующих детей уже не имели права. В случае принятия нового закона ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума на ребенка можно будет оформить на остальных малышей. Сегодня законопроект находится на рассмотрении у краевых депутатов.

- Есть ли какие-то условия для того, чтобы стать получателем этой выплаты?

-Ее вправе получить семьи с российским гражданством, в которых доход на каждого не превышает величину среднедушевого дохода населения. В этом году в Приморье он составляет 34619,7 рубля.

- Семья, в которой растут «семеро по лавкам», нуждается в финансовой помощи не только в период, когда младенцам нужны лишь распашонки и памперсы. На что могут рассчитывать родители подросшего детского «коллектива»?

- В прошлом году Олег Кожемяко инициировал отдельный закон о поддержке многодетных родителей. Это документ, объединивший все выплаты прошлых лет и новые меры соцподдержки. А с этого года появляется выплата в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье. Это компенсация расходов на нужды детей, в том числе расходов на школьно-письменные принадлежности. При подготовке детей к школе многодетные родители получат компенсацию до пяти тысяч рублей на каждого ученика в семье.

Растет качество жизни

- Наталья Николаевна, многодетные семьи сталкиваются со множеством проблем. И, наверное, главная - это жилплощадь. Могут ли рассчитывать такие перспективные «ячейки общества» на поддержку региональной власти?

- Еще одна инициатива губернатора касается поддержки в квартирном вопросе семей, в которых воспитывается не менее пятерых детей. Или не менее трех, если у одного из детей имеется инвалидность. Такие семьи имеют право получить финансовую помощь на приобретение квартиры или строительство собственного дома.

- А транспортные проблемы? Не так-то просто куда-то выехать с целой оравой детворы…

- В марте этого года внесены соответствующие изменения в госпрограмму «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Право на выплату предоставляется семьям, в которых воспитываются шесть и более детей. Краевой бюджет компенсирует стоимость семейного автомобиля. Уже порядка 30 многодетных семей Приморья из разных муниципальных образований края обратились за этой выплатой.

Важно!

Все официальные документы, касающиеся мер соцподдержки граждан, публикуются на интерактивном портале труда и социального развития Приморского края. Можно обратиться за консультацией в отдел Приморского центра социальной поддержки по месту жительства.