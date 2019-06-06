Музыкальные каникулы проведут дети в Приморской филармонии

Июнь - самое подходящее время для приобщения детей к искусству: уроков делать не надо, для морского отдыха еще слишком прохладно. А в Приморской краевой филармонии весь месяц будут идти программы, специально подготовленные к летним каникулам школьников.

С отчетным концертом выступят воспитанницы Детской школы балета LilBallerine. Юные танцовщицы покажут, чему научились за год, на большой сцене 12 июня в 17.00.

Экзамен перед публикой будут держать также ученики академии «Голосок». На сцену выйдут более сотни исполнителей в возрасте от 3 до 12 лет. Среди них как начинающие вокалисты и коллективы, так и лауреаты многочисленных конкурсов. Концерт состоится 16 июня в 11.00 в большом зале.

Ребятам, отдыхающим в пришкольных лагерях, несомненно, понравится «Рассказ о чудесах» клоуна Аполлона Сундукова. Веселый артист Приморского краевого театра кукол расскажет о чудесах, о вере в себя и о том, во что верить не надо, а также научит детей, как устроить цирк в любом месте и самим побыть фокусниками, жонглерами и акробатами! Интерактивная игра пройдет 17 июня в 11.00 в большом зале.

Яркий мюзикл «Волшебник Изумрудного города» с красочными костюмами, запоминающимися мелодиями представит образцовый заслуженный коллектив Приморского края детский музыкальный театр «Овация» 18 июня в 11.00 в большом зале.

20 июня в 11.00 школьников ждет в малом зале филармонии программа «Вкусное путешествие». Это музыкальный рассказ о лакомствах разных стран. Ребята не только послушают артистов, но и сами споют «вкусные» песенки, отгадают загадки и пошутят.

О приключениях Дюймовочки артисты Приморской краевой филармонии расскажут в одноименной музыкальной программе 22 июня в 12.00 в малом зале.

А 25 июня в 11.00 в большом зале состоится премьера для пришкольных лагерей. Это музыкально-развлекательная, интерактивная программа по произведениям Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Зрители вместе с артистами создадут свои веселые истории с помощью интерактивных игр, шуток и песен.

Самых маленьких зрителей филармония приглашает на детскую музыкальную программу «Заюшкина избушка», которая пройдет в малом зале 8 июня в 12.00. А 15 июня в 12.00 состоится музыкальная программа «Веселая компания». Это сказка про забавного Поросенка, тетушку с усами, доброго Фокусника и других сказочных персонажей.

Адрес филармонии: Владивосток, ул.Светланская, 15.