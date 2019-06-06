В Приморье работает действенный механизм защиты прав предпринимателей

На прошлой неделе уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина отчиталась перед депутатами регионального парламента о результатах работы за прошедший год, оценила условия ведения бизнеса на территории края и внесла предложения по решению выявленных системных проблем, мешающих развитию предпринимательства в регионе. Накануне бизнес-омбудсмен рассказала о работе, проделанной для развития деловой инициативы.

Марина Шемилина.Фото: Олег БЕЛОВ

Помощь в трудную минуту рядом

- Марина Анатольевна, что удалось сделать за время работы регионального института уполномоченного по защите прав предпринимателей?

- Главное, что за это время в Приморье удалось сформировать действенный механизм, нацеленный на защиту интересов предпринимательского сообщества, восстановление нарушенных прав предпринимателей и улучшение деловой среды. При этом существенную помощь в реализации полномочий бизнес-омбудсмену оказывают не только государственные ведомства, но и общественные структуры.

- Уполномоченный в регионе один, а территория края сравнима с некоторыми европейскими государствами. Как удается держать руку на пульсе в муниципалитетах?

- Для содействия бизнесу в городах и районах края, а также для получения обратной связи о соблюдении прав субъектов предпринимательской деятельности и оперативного реагирования на их обращения в муниципальных образованиях назначено 26 общественных помощников и открыто13 общественных приемных. Работа общественных помощников осуществляется на безвозмездной основе и позволяет оперативно получать обратную связь о соблюдении прав и законных интересов предпринимателей в муниципальных образованиях и незамедлительно реагировать на обращения и жалобы предпринимателей. Кроме того, уже традиционным стало сотрудничество уполномоченного по защите прав предпринимателей с профессиональным юридическим сообществом, важным элементом которого является безвозмездная экспертная правовая помощь.

- Этого достаточно?

- Мы расширяем географию и стремимся обеспечить доступность нашей поддержки. Вижу перспективу в сотрудничестве с центрами «Мой бизнес», которые открылись во Владивостоке и в Арсеньеве. До конца года администрация края планирует создать такие же представительства в Находке, Артеме, Дальнегорске и Спасске-Дальнем. Считаю очень важным тесное сотрудничество с бизнес-сообществом и предпринимателями.

Законы должны работать

- Как складываются отношения между бизнес-омбудсменом и представителями власти в Приморье?

-Должна отметить, что за годы существования института уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе сложились конструктивные отношения со всеми органами власти. Мы ощущаем серьезную поддержку, в первую очередь, со стороны главы Приморья. Когда нет заинтересованности первого лица, результатов ожидать не приходится. А Олег Кожемяко постоянно держит руку на пульсе. Профильные вице-губернаторы также очень внимательно относятся к проблемам, которые мешают развитию бизнеса на территории края. В регионе принята и действует государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.

- Насколько действующее краевое законодательство соответствует задачам, которые призван решать малый и средний бизнес?

- Это серьезный вопрос. Если в 2014 году предприниматели по большей части были обеспокоены слабой эффективностью муниципального управления, то в последнее время все чаще предъявляются претензии к качеству законодательства, а главное - к регулярному изменению условий торговли и оказания услуг. Много вопросов возникает и по земельным отношениям. Депутатский корпус приморского парламента ведет большую работу по совершенствованию краевого законодательства. За пятилетний период работы уполномоченным было выдвинуто 78 предложений по корректировке федерального законодательства, 55 инициатив в адрес органов региональный власти и 20 - для рассмотрения на муниципальном уровне. Часть из них реализована, в частности, были поддержаны предложения в сфере регулирования размещения нестационарных торговых объектов, определения населенных пунктов, где предприниматели освобождены от введения онлайн-касс; а также по вопросам работы систем Меркурий, ЕГАИС-алкоголь и ЕГАИС-лес.

- Можете привести примеры приморских законов, способствующих повышению деловой активности?

- В качестве примера можно назвать поправки в краевые законы, регулирующие специальные налоговые режимы для субъектов малого и среднего предпринимательства в части расширения видов деятельности, снижения ставок и введения налоговых каникул. Депутатами были приняты замечания и предложения уполномоченного к проекту краевого закона «О квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите, в Приморском крае».

Экономический эффект

- Марина Анатольевна, одно из важнейших направлений вашей деятельности - это работа по индивидуальным обращениям предпринимателей. На что чаще всего жалуются деловые люди Приморья?

- Чаше всего жалобы поступали на федеральные органы власти (34,5 процента) и органы местного самоуправления (30,5 процента). Количество обращений по вопросам деятельности региональных органов власти сократилось с 23 до 22 процентов. Основным поводом для жалоб служили проблемы, которые возникают у предпринимателей при размещении нестационарных торговых объектов. Реже стали поступать заявления, связанные с земельными и таможенными правоотношениями, контрольно-надзорной деятельностью и уголовным преследованием.

- Можно ли подсчитать экономический эффект от деятельности бизнес-омбудсмена?

- Цифры, конечно, приблизительные. Однако, только по 400 объектам нестационарной торговли Владивостокский городской округ мог оценочно недополучить в местный бюджет порядка 18,7 миллиона рублей только по единому налогу на вмененный доход. Благодаря решенным в пользу предпринимателей вопросам в экономику края инвестировано (только по шести компаниям) 82 миллиона рублей. Предприниматели сэкономили около шести миллионов рублей за счет снижения или отмены штрафных санкций, предъявляемых финансовых претензий по налогам и арендным платежам. В Приморье сохранено порядка 1330 рабочих мест, а консолидированный бюджет края получил в доходную часть в виде налогов и сборов в сумме более 100 миллионов рублей.

«Время возможностей»: перезагрузка

- В 2016 году в Приморском крае стартовал проект для предпринимателей «Время возможностей». Какие перспективы у этой инициативы в настоящее время?

Основная задача проекта - представить бизнесменам со всех уголков Приморья предусмотренные специально для них преференции и механизмы поддержки. Это актуально и сегодня. Но мы видим и необходимость некоторой перезагрузки. В частности, приморские предприниматели нередко не видят своего места в национальных проектов на территории региона, не представляют, какие товары и услуги они могли бы производить для их реализации. К примеру, материалы и конструкции в рамках реконструкции придомовых территорий администрации вынуждены закупать за пределами региона. А надо, чтобы их производили на приморской земле.

- Какие еще неотложные задачи необходимо решить для повышения деловой активности?

- Основным препятствием для развития бизнеса, которое предприниматели назвали в ходе анкетирования, является снижение покупательского спроса и высокие тарифы. Поэтому одной из первоочередных задач региональной власти на текущий год должно стать стимулирование спроса на продукцию местных производителей. Без решения этого вопроса будет очень трудно сохранить темпы развития, в том числе малого бизнеса.