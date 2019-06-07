2019-06-07T05:00:37+03:00
Происшествия

У берегов Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами

Спасатели продолжают поиски одного из пострадавших
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке у острова Русский затонул катер с четырьмя пассажирами на борту. Спасателям удалось спасти троих пострадавших. Ведется поиск четвертого пассажира катера, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Информация о ЧП поступила спасателям 6 июня в 22.40. Катер затонул у острова Уши в бухте Новик. На борту находилось четыре человека.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, достали из воды двоих мужчин 1978 и 1969 годов рождения и доставили их на берег. Медицинская помощь им не понадобилась.

Позднее около часу ночи поисковый отряд обнаружил еще родного пострадавшего на берегу острова Русский.

Поисково-спасательный отряд ДВРПСО МЧС России продолжает поиск четвертого пассажира катера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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