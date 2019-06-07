2019-06-07T07:26:24+03:00
Общество

Отставить панику: эксперт прокомментировала исследование о просыпающемся грозном вулкане на Камчатке

Сибирские ученые сделали сенсационное заявление, с которым не согласны специалисты, наблюдающие за вулканами полуострова в режиме нон-стоп
Александра ШОПЕНКО
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Кратер вулкана имеет диаметр 400 метров, он заполнен ледником. Фото: журнал Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири»Кратер вулкана имеет диаметр 400 метров, он заполнен ледником. Фото: журнал Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири»
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Камчатка – удивительное место, в котором люди живут среди множества вулканов как действующих, так и потухших. Яркий представитель последних – Большая Удина, расположенная в Ключевской группе вулканов. Именно этот исполин стал объектом исследования сибирских геологов, которые заключили: вулкан просыпается и может быть крайне этим недоволен. Однако вулканологи Камчатки скептически смотрят на выводы ученых и считают, что активность проявлял сосед Большой Удины.

«МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ»

Результаты исследования геологов опубликованы в издании Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири» и в журнале Journal of Volcanology and Geothermal Research. Согласно им, четыре сейсмические станции «слушали» Большую Удину с мая по июль 2018 года. За это время было зафиксировано 559 землетрясений. Проанализировав полученные данные с помощью сейсмической томографии, геологи сделал вывод, что вулкан можно исключать из числа потухших.

- Когда вулкан долго молчит, первый его взрыв может быть катастрофическим. В воздух выбрасывается большое количество пепла, он разносится далеко, и пострадать могут не только окрестные поселения, но и большие территории на всей планете. Вспомните Помпеи: пробуждению Везувия предшествовало затишье в течение нескольких тысяч лет. А извержение в 1600 году в Перу привело к похолоданию в Европе и голоду в России, — говорит Иван Кулаков, заведующий лабораторией сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН член-корреспондент РАН.

Он также предположил, что если «здесь произойдет извержение, «мало не покажется». Оно, скорее всего, будет взрывного типа, как и у расположенного рядом Безымянного». Этот вулкан, по словам Ивана Кулакова, кстати, не рассматривали как отдельный активный исполин до извержения 1956 года, когда произошел сильнейший направленный взрыв: пепел поднялся в небо на 35—40 километров.

«ХОРОШИЕ ДАННЫЕ, НО НЕВЕРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ»

Однако вулканологи не спешат исключать Большую Удину из перечня потухших вулканов. Специалисты считают, что исполин не проявляет никаких признаков активности, а зафиксированные сибирскими геологами землетрясения не что иное, как предвестники крупного извержения другого вулкана – соседа спящей Большой Удины.

- Действительно в районе Большой Удины был зафиксирован рой вулканических землетрясений. Несколько сейсмологов считают, что это показатель пробуждения вулкана. Однако мы наблюдаем, что рой землетрясений под Большой Удиной существовал только до сильного извержения вулкана Безымянный, которое произошло 15 марта 2019 года. Сейчас же рой землетрясений не регистрируется, фиксируются отдельные сейсмособытия по всей Ключевской группе вулканов. Мое личное мнение, что этот рой землетрясений был предвестником извержения вулкана Безымянный. Извержения Большой Удины никогда не будет. Данные исследования хорошие, но интерпретация неверная., - считает кандидат геолого-минералогических наук Ольга Гирина, руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Также вулканолог считает, что удинский рой землетрясений, вероятно, предшествует возобновлению активности в кратере активного вулкана Плоский Толбачик. До 1975 года в нем существовало лавовое озеро. Ольга Гирина уверена, что оно должно вернуться.

СПРАВКА «КП»

Кратер вулкана Большая Удина имеет диаметр 400 метров, он заполнен ледником. КОгда происходило его последнее извержение - научное сообщество с точностью сказать не может. Высота — 2923 метра над уровнем моря. Вулканы Большая Удина и Малая Удина являются самыми южными в Ключевской группе вулканов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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