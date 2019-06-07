Проекту ВКАД во Владивостоке дали «зеленый свет»

Работа над проектом Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) начнется в ближайшее время. Это стало возможным благодаря соглашению по подготовке и реализации инициативы с двумя крупными компаниями, которое было подписано на полях Петербургского форума.

Кольцевая дорога, идущая в обход района Эгершельд с мостами на острова Русский и Елена, позволит, по задумке, решить несколько задач. Основная – вывод грузового транспорта из центра города и, соответственно, снижение количества пробок, особенно в центре Владивостока, и улучшения дорожной ситуации в целом.

- Предполагается строительство моста на остров Русский через Елену. В связи с этим сейчас структуры будут готовить предложения, расчеты, в том числе по стоимости. А также прорабатывать механизмы, можно ли применять государственно-частное партнерство, чтобы уже в этом году вышли на проведение конкурсных процедур на обоснование цены первого этапа – строительства моста на Елену. По срокам – это конец 2019 – начало 2020 года. А в следующем году можно будет объявить конкурс на проектирование и строительство первой части ВКАДа, – сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, структурирование проекта предполагается на принципах государственно-частного партнерства. Одна из сторон, подписавших соглашение, готова помогать в привлечении частного капитала и инвесторов для финансирования строительства ВКАД.

Стоит отметить, что предложение о модернизации транспортной инфраструктуры Владивостока поддержал президент России. Одобрил Владимир Путин возведение моста на Русский остров через остров Елена. Согласно проекту, объекты станут частью ВКАД.