2019-06-07T13:39:27+03:00
Происшествия

Спасатели обнаружили затонувший катер, а в нем - тело мужчины

После крушения судна спастись удалось лишь троим, один из них ночью добрался вплавь до Русского острова
Сергей БАЛАНОВ
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В спасательной операции задействовали водолазыВ спасательной операции задействовали водолазыФото: Иван МАРКОВ
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Приморские спасатели обнаружили 7 июня в Амурском заливе на глубине 20 метров затонувший катер, а в нем - тело мужчины. Его уже подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции.

Катер с четырьмя пассажирами затонул поздно вечером 6 июня у острова Уши ядом с Русским островом. Прибывшие на место спасатели спасли двоих приморцев 1978 и 1969 годов рождения и доставили их на берег. Ночью на берегу Русского острова нашли третьего - 1970 года рождения. Состояние всех троих граждан удовлетворительное, медицинская помощь им не понадобилась.

Для поисков четвертого пришлось подключать водолазов. Нашли катер лишь на следующий день около 17 часов вечера. К сожалению, оправдались худшие опасения - четвертому пассажиру выбраться не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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