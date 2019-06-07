В Приморье теперь водятся крокодилы?

Одна из самых заметных новостей уходящей недели — крокодил в одной из рек Приморского края. Короткий ролик с комментариями автора появился в одном из пабликов в инстаграме и растекся по интернету и СМИ, и чем сильнее в него вглядываешься, тем отчетливее видишь голову рептилии, ее мощное туловище и шипастый хвост.

- Пошел на рыбалку - солнышко, идиллия... и тут вот такая нечисть. Все, прошли хорошие времена, появились крокодилы. Теперь купаться нельзя, - говорит автор видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/713584" frameborder="0"></iframe> В Приморье заметили крокодила.

Большую часть ролика нечто, похожее на корягу, неподвижно торчит из воды в нескольких метрах от берега. Но после того, как рыбак вместе с товарищами зовет «корягу» цыпа-цыпа и бросает в нее камушки, рептилия начинает двигаться и уплывает.

Ролик уже двое суток распространяется в соцсетях и даже попал на федеральные телеканалы. Вот только никакой конкретной информации о том, где и когда снято видео, нет. Автор видео до сих пор не объявился и не прояснил ситуацию. Администраторы инстаграм-паблика, опубликовавшего видео, не ответили на наши вопросы.

И казалось бы - фейк! Все зоологи уже высказались о том, что крокодилы в Приморье не водятся и никогда не водились. Наши зимы хладнокровные рептилии не переживут. Однако сомнения не покидают. Во-первых, местность приморцам показалась знакомой — то ли река раздольная, то ли Артемовка (Майхэ). Ощущение, что видео действительно снято в Приморье и недавно — и погода, и природа.

Во-вторых, крокодил мог сбежать из зоопарка или частного домовладения. Мало кто кого разводит.

В общем, если это Раздольная, то крокодил туда мог попасть только искусственным путем. Ему очень повезет, если протянет до зимы, ибо естественных объектов питания для крокодилов в наших реках нет. А зимних температур он точно не переживет, говорят эксперты.

Кстати, есть версия, что на видео не крокодил вовсе, а краснокнижный сахалинский осетр. Говорят, что перепутать их несложно, когда он плывет близко к поверхности — из-за бугорков на спине.

Но чем больше вглядываешься в видео....