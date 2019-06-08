Пятнистая «крестница» Стивена Сигала принесла потомство

Самка дальневосточного леопарда Leo 16F Борте полностью оправдывает свое имя. Хранитель пятнистой кошки - киноактер Стивен Сигал - назвал хищницу в честь первой жены Чингисхана, которая известна тем, что имела девять детей. Леопардесса Борте пока вырастила шестерых котят.

Свое имя пятнистая кошка получила в 2015 году во время визита американского актера, режиссера и продюсера Стивена Сигала во Владивосток. И уже через несколько месяцев Борте «засветилась перед фотоловушками в сопровождении сразу трех котят. Спустя два года хищница попалась с одни котенком.

Как минимум третье потомство Leo 16F показала осенью этого года. На фото детеныш лепардессы Борте, ФГБУ "Земля леопарда".

Как минимум третье потомство Leo 16F показала осенью этого года. Перед фотоловушками сперва прошла мама, а за ней друг за другом прошли два котенка. Малыши исследовали территорию, поэтому попались в объектив дважды - на пути из убежища и обратно.

- Котятам примерно восемь десять месяцев. До этого детеныши не появлялись перед фотоловушками, это говорит о том, что их матери хорошо удавалось скрывать малышей, гуляя вдали от общих звериных троп, где обычно устанавливаются наши фотоловушки. Такое поведение говорит о хорошем материнском инстинкте, благодаря которому самке Leo 16F удается вырастить уже третье поколение котят, - рассказала Анна Виткалова, начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Перед фотоловушками сперва прошла мама, а за ней друг за другом прошли два котенка. На фото второй детеныш лепардессы Борте, ФГБУ "Земля леопарда".

Котята пятнистой Борте через несколько месяцев уйдут от мамы и начнут жить самостоятельно. Только после этого им присвоят индивидуальные номера. Подросшие дочери Leo 16F, которые появились на свет в 2016 и 2017 годах, регулярно попадают в объективы фотоловушек в национальном парке.