«Всем европейцам жизненно необходимо посетить Россию»: 77-летний автопутешественник из Германии о своем визите в Приморье

Немец Гюнтер Кроххофф в возрасте 77 лет посетил Владивосток на ретро-автомобиле марки Volkswagen Beetle. Путешествие его началось в мае 2019 года в городе Вольфсбург, Германия. В России его встретил и сопроводил 68 летний россиянин Сергей Рохленко. Гюнтер поделился с корреспондентом «Комсомольской правды» своими впечатлениями о России, нацональной кухне, душевной простоте и красоте русских женщин.

Автопутешественники передвигаются на легендарном Volkswagen Beetle.Фото: Надежда СМОЛОВИК

Легковой ретро-автомобиль «жук» 2003 года был самым массовым в истории, производился без пересмотра базовой конструкции. Сейчас в России редко встретишь обладателей этой легендарной машины. Гюнтер Кроххкофф гордится тем, что является обладателем такого раритетного транспорта. В его неординарном путешествии только ленивый не обратил внимание на крохотного «жука». Удивительно, но, несмотря на свои размеры, «жук» достаточно вместителен. Сергей и Гюнтер - крепкие мужчины, ростом под 180 сантиметров. По их словам машина комфортная, в ней даже можно переночевать.

Volkswagen Beetle, по словам автопутешественников, только кажется маленьким. Внутри он достаточно вместителен.Фото: Надежда СМОЛОВИК

- Русские карты - это лотерея. - Делится своими впечатлениями Гюнтер, - Иной раз едешь, планируешь заехать в город, указанный на карте, а его и нет. Вот так нам и приходилось ночевать в машине. Ну, ничего нам и это не помеха. «Жук» только с виду маленький, а сам комфортный и даже просторный.

С первых минут было видно, что между мужчинами царит полная дружеская гармония. Русский друг старается показать Гюнтеру самое лучшее. Отгораживает его от неприятностей, забоится о его состоянии. Дружба мужчин началась еще в далеком 2005 году. С тех пор они поддерживают связь.

- Что мне больше всего нравится в Гюнтере, так это то, что мы похожи, воспитаны примерно одинаково. Понимаем друг друга с полуслова. Простота притягивает. Я, кстати, немецкий знаю, это тоже способствует взаимопониманию, - с добротой отзывается Сергей.

Сергей ознакомил Гюнтера со всеми прелестями русской кухни. В сердце немецкого путешественника навсегда останутся борщ и солянка. По словам Сергея, ему не удалось объяснить другу лишь то, чем отличается уха от рыбного супа.

Для Гюнтера Владивосток - не конечная точка в его туристическом маршруте.Фото: Надежда СМОЛОВИК

- Мне все нравится в России. Природа, кухня, дружелюбные приветливые горожане. Люди все добрые, отзывчивые. Но ярче всего красота русских женщин. Они здесь уникальные. Осанка, необычные черты лица, стиль, манеры… Приятно смотреть, - с улыбкой вспоминает Гюнтер.

- Хочу дать совет всем европейцам. Вам жизненно необходимо посетить Россию. Вы не знаете эту страну. Здесь удивительные люди, вкусная еда, шикарная природа и, конечно, красивые женщины, - заявляет путешественник.

Проделав такой внушительный путь, необходимо пройти техосмотр автомобиля.Фото: Надежда СМОЛОВИК

Теперь Россия, а в частности Дальний восток, для Гюнтера место, куда он планирует еще не раз вернуться. Владивосток не стал финальной точкой в маршруте путешественника. Далее он направиться в Канаду, затем посетит Мексику, а затем отправится к самой южной точке Америки.