Сергей Матлин с командой покидает Центр содействия развитию молодежи

Директор АНО Центр содействия развитию молодежи Приморского края Сергей Матлин решил покинуть свой пост. Заявления написали почти все сотрудники некоммерческой организации, которая через две недели должна проводить первый федеральный молодёжный форум во Владивостоке.

Центр был создан в мае 2017 года как подведомственное учреждение департамента по делам молодёжи в том числе и для проведения крупных молодежных мероприятий. На счету Матлина и его команды Дельфийские игры в Приморском крае и прошлогодний праздник для выпускников «Крылья Востока», на который в этом году не стали выделять деньги. Следующее крупное мероприятие - первый федеральный молодежный форум в Приморском крае «Восток», на который приедут около 600 участников из разных регионов России. Раньше такой форум поводили в Хабаровске, однако в разгар избирательной кампании губернатор Приморья Олег Кожемяко и руководитель Росмолодежи Александр Бугаев договорились перенести его в новую столицу Дальнего Востока. Хабаровский «Амур» понизили статусом до окружного.

Однако за две недели до форума Сергей Матлин и ещё несколько сотрудников, в том числе все руководители отделов решили покинуть учреждение. Окончательное решение по этому поводу будет принимать во вторник, 11 июня, Наблюдательный совет.

Сергей Матлин руководил Центром со дня его основания. А до этого успел поработать директором департамента культуры, но очень недолго - с декабря по май. Оставляя пост, отзывался о чиновничьей работе не самым лестным образом.

Широкой публике Сергей Матлин известен как человек, стоявший у истоков приморского КВН, много лет руководивший Клубом веселых и находчивых в Приморье. Интересно, что одним из кандидатов на должность директора Центра содействия развитию молодежи Приморья вместо Матлина рассматривается нынешний руководитель приморского КВН Иван Апонюк.