Полет нормальный: мотодевочка из Владивостока сняла провокационное видео на огромной скорости

Популярная в социальных сетях мотобайкерша под ником Aleksaboo вновь порадовала многотысячную армию подписчиков «горячим» видео. Девушка «летит» по трассе без экипировки и тем больше приковывает взгляды, особенно сильной половины человечества.

Мчалась мотодевочка под рэп с незамысловатым текстом «Я секси, ты – Пепси» по просьбе подписчицы. На своей страничке байкерша рассказала, что ехала из Владивостока в Артем со скоростью 260 километров в час «кашу поесть».

- Очень интересно узнать: зачем некоторые водители с пустых полос перестраиваются в другие. Голоса какие-то, наверно, в голове. Особенно у дам на красных «тачках» с желтым восклицательным знаком. Такие опаснее мотоциклистов, мне кажется, - рассуждает Мотодевочка.

aleksaboo Мотодевочка из Владивостока сняла провокационное видео на огромной скорости

К красивой девушке на байке, да еще и в открытой майке, 100 процентов будут прикованы взгляды. Видеозапись уже посмотрели больше 43 тысяч раз и оставили почти 200 комментариев, как восторженных, так и негативных.