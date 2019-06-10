2019-06-10T04:55:22+03:00
Общество

Полет нормальный: мотодевочка из Владивостока сняла провокационное видео на огромной скорости

Видеозапись в аккаунте девушки набрала десятки тысяч просмотров [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Байкерша ехала из Владивостока в Артем со скоростью 260 километров в часБайкерша ехала из Владивостока в Артем со скоростью 260 километров в часФото: Социальные сети
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Популярная в социальных сетях мотобайкерша под ником Aleksaboo вновь порадовала многотысячную армию подписчиков «горячим» видео. Девушка «летит» по трассе без экипировки и тем больше приковывает взгляды, особенно сильной половины человечества.

Мчалась мотодевочка под рэп с незамысловатым текстом «Я секси, ты – Пепси» по просьбе подписчицы. На своей страничке байкерша рассказала, что ехала из Владивостока в Артем со скоростью 260 километров в час «кашу поесть».

- Очень интересно узнать: зачем некоторые водители с пустых полос перестраиваются в другие. Голоса какие-то, наверно, в голове. Особенно у дам на красных «тачках» с желтым восклицательным знаком. Такие опаснее мотоциклистов, мне кажется, - рассуждает Мотодевочка.

aleksabooaleksaboo
Мотодевочка из Владивостока сняла провокационное видео на огромной скорости
9744 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

К красивой девушке на байке, да еще и в открытой майке, 100 процентов будут прикованы взгляды. Видеозапись уже посмотрели больше 43 тысяч раз и оставили почти 200 комментариев, как восторженных, так и негативных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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