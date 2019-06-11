К лету готовы: на Шаморе наконец-то разрешили купаться!

Восемь пляжей разрешены для купания в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Популярные места отдыха в регионе прошли проверку на безопасность, а также освидетельствование и приемку краевой межведомственной комиссии. Это значит, что Роспотребнадзор дал официальное разрешение купаться именно в этих местах.

Всего в Приморье 81 пляж и еще 19 пляжей детских лагерей. Как ни печально осознавать, но в 2019 году пригодными для отдыха признаны только восемь из них.

Среди разрешенных для купания пляжей оказалась и знаменитая на весь регион Шамора. Несколько лет подряд Роспотребнадзор «браковал» это место отдыха и запрещал здесь купаться. Но гостей и жителей края предостережение все равно не смущало.

Редакция «Комсомольской правды» публикует список разрешенных для купания мест:

Во Владивостоке:

– пляж «Санаторий «Приморье» МВД России (Уссурийский залив);

– пляж ООО «Лотс» (бухта Лазурная);

– пляж «Ривьера Лагуна» (станция Санаторная);

– место массового отдыха «Чайка» (станция Чайка);

В Артеме:

– пляж «Торгово-строительной кампании ОВС» (бухта Муравьиная);

– пляж «Морской берег» (бухта Муравьиная);

– пляж «Юность» (бухта Муравьиная);

В поселке Штыково:

– база отдыха «Штыковские пруды».

Специалисты еще раз напомнили, что пренебрегать правилами безопасности во время отдыха все же не стоит. Купаться нужно только там, где чистая вода, ровное и просматриваемое дно, небольшая глубина и нет течений.