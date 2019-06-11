2019-06-11T07:49:35+03:00
Происшествия

От любви до алиментов: житель Приморья нанял киллера, чтобы убить бывшую возлюбленную

Заказчик в итоге помог душегубу расправиться с матерью своего ребенка
Александра ШОПЕНКО
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Мужчина не захотел платить бывшей девушке алименты и решил избавиться от нееМужчина не захотел платить бывшей девушке алименты и решил избавиться от нееФото: Алексей БУЛАТОВ
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В небольшом городке Лесозаводск в Приморье двое мужчин пошли на ужасающее преступление, которое в красках показывает, на что способна человеческая алчность. Местный житель не захотел платить бывшей девушке алименты и решил избавиться от нее, но не своими руками, а с помощью знакомого, который был ему должен.

Отношения у возлюбленных сошли на нет, когда девушка родила ребенка. 32-летний мужчина не признавал малыша и бросил возлюбленную. Тогда молодая мама доказала отцовство экс-бойфренда и подала в суд на алименты. Служители Фемиды встали на сторону 25-летней девушки. У новоиспеченного отца это вызвало негодование - отдавать кому-то свои деньги явно не входило в его планы, и в июне 2018 года он решил пойти на убийство.

Мужчина наладил отношения с матерью своего ребенка, чтобы воплотить в жизнь свой страшный умысел. Место было выбрано заранее, оставалось подготовить место, куда можно было спрятать труп. Неудавшийся отец решил закопать труп в яму, вырыть которую попросил своего знакомого. Причем свои планы оскорбленный алиментами мужчина посвятил приятеля, когда яма была готова, и предложил ему стать киллером.

Горе-отцу копатель ямы был должен 80 тысяч рублей. За убийство возлюбленной заказчик обещал списать долг и заплатить еще 100 тысяч рублей сверху. 38-летний новоиспеченный киллер согласился – вернуть деньги сию минуту он не мог. На том и порешили.

Обманом мужчины заманили жертву на дамбу в районе улицы Набережная. Девушка знала своих убийц и была с ними в нормальных отношениях, поэтому ничего не заподозрила. Придя на место, экс-возлюбленный начал избивать мать своего ребенка. Затем он накинул на шею девушки веревку и начал душить, а киллер держал жертву. Тело душегубы спрятали в ту самую яму.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство, то есть умышлено причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму». Максимальное наказание – от восьми до 12 лет тюрьмы. Расследование уголовного дела завершено, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Стоит отметить, что киллер пошел на сделку со следствием и рассказал все обстоятельства убийства. Его уголовное дело будет рассматриваться в особом порядке. Что до заказчика, то вину он не признает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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