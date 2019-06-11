Скорбящая мать в Приморье выкопала тело сына из могилы и принесла домой

В Уссурийске родная мать не смогла смириться со смертью сына и выкопала его тело из могилы. Помог ей в этом молодой сожитель, который, по ее словам, напоминает ей покойного. Теперь вдова похороненного мужчины боится, что свекровь может выкрасть ее сына, который как две капли воды похож на отца.

Юлия и Звиади понимали друг друга даже по взглядамФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«КАК ДВЕ ПОЛОВИНКИ»

Покойный Звиади Джобава был знаком со своей будущей женой Юлией с детства, но жизнь развела их по разным городам Приморья – девушка осталась в Уссурийске, а парень уехал работать в Артем. В один прекрасный день Звиади приехал в родной город, встретился с Юлией и сказал: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой, я хочу увезти тебя». Примерно через две недели пара уже была в Артеме и с тех пор они не расставались.

- Мы были как две половинки, которые срослись в единое целое. Я – часть него, он – часть меня. Ни шагу друг без друга не могли сделать и могли общаться без слов – взглядами. Это очень много значит, такого еще не было, - вспоминает Юлия Карабчевская, вдова покойного Звиади Джобавы.

В браке Юлия и Звиади прожили два счастливых годаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Так прошло два наполненных счастьем года. Между супругами было полное взаимопонимание и поддержка, но в планы вмешалась лейкемия, о которой никто и не подозревал.

В январе 2019 года у молодого 26-летнего Звиади открылось кровотечение десен. Первая и вполне разумная мысль – обратиться к стоматологу, что парень и сделал. В больнице молодой человек сдал кровь, результат насторожил специалистов – низкое содержание тромбоцитов. Рекомендация – срочная госпитализация.

Около недели Звиади провел в терапии, сдавал анализы, а врачи пытались понять: что с молодым человеком, но не успели. У парня случился инсульт, он впал в кому и, не приходя в сознание, умер спустя еще почти неделю, 18 января. В день смерти мужа Юлия должна была рожать, но ребенок решил появиться на свет позже.

ПРОСЬБЫ С ТОГО СВЕТА

Мать Звиади Софико (имя женщины изменено – прим. ред.) долгое время не общалась с сыном. Год назад молодой человек предпринял попытку поговорить с ней, но та его везде заблокировала. За четыре дня до смерти сына Софико депортировали из Кореи, где она работала последние два года. Ездила женщина туда без визы и трудилась кем придется.

- Мы с Софико были не в очень хороших отношениях – она меня недолюбливала и хотела, чтобы муж выбрал себе жену-грузинку. Когда свекровь депортировали, она пришла к нам домой и извинилась. Поле этого наши отношения наладились. Мы вместе пытались найти выход из ситуации, но было поздно. Родители не пустили меня на похороны, потому что я была в положении. Мне рассказывали, что Софико от горя падала возле гроба. Мне кажется, она сыну не успела ничего сказать, потому что они не общались, - продолжает Юлия.

Звиади Джобава был известным в городе спортсменом - занимался каратэФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Через десять дней после смерти мужа Юлия родила сына Даниила. Девушка подумала, что убитой горем Софико будет полезно видеться с внуком. Тем более Даниил как две капли воды похож на отца.

Но спустя несколько месяцев Юлия пожалела о своем решении. Софико считала, что девушке нужно вновь выйти замуж, а трехмесячного внука хотела увезти в Грузию. Причем Юлию она пыталась грубо отстранить от воспитания Даниила. О переезде Даниила Софико рассказала всем родственникам.

- Она начала рассказывать, что ей стали сниться сны, в которых сын жив и просит переодеть часы, которые Софико положила ему в гроб. Говорила, что они ему мешают. Попросила у меня эксгумацию, но зачем? Мы хоронили вместе. Естественно, я ей не разрешила. Потом она закрыла тему и сказала, что все хорошо, у нее же внук остался, - продолжает Юлия.

СТРАННЫЙ ПОМОЩНИК

Свое внимание Софико решила сосредоточить на 26-летнем парне, с которым познакомилась при загадочных обстоятельствах. Женщина рассказывала, что он очень напоминает ей сына, но ему негде жить, поэтому она пригласила его к себе. Хотя соседи ничего общего между этим парнем и Звиади не усмотрели.

- Она рассказала мне о парне, но не познакомила. Говорила: «Это будет мой сын, не думай, что я сошла сума. Он будет также ходить на тренировки на карате». Ну, думаю, ладно, чего осуждать. Она даже собиралась этому парню паспорт делать и брать его с собой в Корею, - рассказывает Юлия.

"Мы были как две половинки, которые срослись в единое целое", - вспоминает Юлия.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

И вдруг произошло нечто за гранью понимания. В ночь с 17 на 18 мая Софико вместе со своим новым сожителем отправились на кладбище к могиле Звиади, выкопали гроб, достали тело и отнесли домой. Женщина обещала, что перезахоронит сына по своим традициям, но по каким-то причинам делать этого не стала. Тогда сожитель женщины вызвал полицию.

- Почему она это сделала, почему этот парень пошел на дело – я не знаю. С Софико я не общалась – она находится под присмотром врачей. Следователь особенно ничего не рассказывает, а этот парень отказывается беседовать, - в отчаянии говорит Юлия.

Соседи Софико, по словам девушки, ничего не видели и даже не подозревали о том, что происходит в квартире рядом. Зато они сейчас продолжают страдать из-за гулянок парня, которого приютила скорбящая мать.

- Этот парень до сих пор живет в доме Софико, «гульбанит», дискотеки устраивает. Соседи неоднократно вызывали полицию, но там говорят: «А как мы его можем выгнать, она же сама его туда пустил, - продолжает вдова.

Как оказалось, помощник Софико десять лет отсидел за убийство и не так давно освободился из колонии.

СТРАХ И ВОПРОСЫ

- Самое что интересное: у них во дворе есть камеры, я говорю: «Возьмите записи, на них все же видно». На меня просто посмотрели и сказали: «Хорошо». Я даже спрашивала: «Почему этого парня не выгонят из дома? Почему его не задержали?» А мне ответили: «Вы на дом претендуете ее?». Да зачем он мне нужен?! Мало ли о чем они там договорились, если он с ней копать пошел, - раздражается девушка.

Юлия продолжает жить в постоянном стрессе и страхе за малыша. Она признается, что помощи от семьи почившего мужа нет, и хрупкой девушке приходится самой нести свалившийся груз.

Юлия родила мальчика, который как две капли воды поход на отцаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Какое состояние у меня сейчас? Дерганное что ли. Такой груз на плечи упал. За ребенка очень боюсь. Если Софико решилась на такое (раскопать могилу – прим. ред.), то неизвестно, что она еще может сделать. Тем более она грозилась увезти его в Грузию, - с дрожью в голосе говорит девушка.

ОФИЦИАЛЬНО

Софико останется в больнице на два месяца. Врачи говорят, что если она не будет принимать таблетки, то у нее может случиться рецидив. О том, что побудило женщину пойти на такой шаг официально не сообщается.

- Предполагать можно многое: может быть, действительно на фоне сильного горя возникло непреодолимое желание пойти и совершить это, а может быть всему виной психическое расстройство. Наверняка сказать о мотивах женщины невозможно без личной беседы. Нужно посмотреть, как она ведет себя, как отвечает на вопросы, - поделился мнением Максим Артамонов, главный врач краевой клинической психиатрической больницы.

Полиция возбудила уголовное дело.

- Подразделением дознания отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное группой лиц или по предварительному сговору". Проводится дознание. Назначен ряд исследований и экспертиз, в том числе судебно-психиатрических экспертиза, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Соучастник преступления, 26-летний местный житель, допрошен в качестве подозреваемого. В своем объяснении убитая горем мать сообщила, что получив официальный отказ в эксгумации тела ее умершего сына, сама решила выкопать его из могилы.