2019-06-11T08:52:58+03:00
Общество

День России 2019 в Приморье: куда сходить и что посмотреть

Редакция «Комсомольской правды» публикует программу мероприятий в Приморье на 12 июня
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба администрации Приморского края.Фото: пресс-служба администрации Приморского края.
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Уже в эту среду, 12 июня, в Приморье пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России. Редакция «Комсомольской правды» публикует информацию о том, как в регионе отметят праздник. Главное торжество пройдет в дальневосточной столице - Владивостоке.

Владивосток

Что: концертная программа, показательные выступления военнослужащих, выставка работ учащихся школ искусств, а также будут работать несколько тематических площадок. 0+

Где: на Спортивной набережной.

Когда: с 12:00 до 14:00 часов.

Что: праздничные мероприятия.0+

Где: на верхней площадке Спортивной набережной, в амфитеатре.

Когда: с 14:00 до 16:00 часов.

Что: театрализованное представление «Волшебник Изумрудного города», выступят творческие коллективы края.0+

Где: Адмиральский сквер.

Когда: в 15:30.

Анучинский район

Что: праздничный концерт, книжная выставка, велопробег, игровые программы.0+

Арсеньев

Что: акция «Мы граждане России» 0+ и культурно-досуговый проект «Летние вечера в парке 50+».

Артем

Что: молодежная акция «Мы - граждане России» 0+, праздничная программа «Россия - моя Родина» 0+, патриотический урок 0+.

Большой Камень

Что: физкультурные мероприятия 0+, акция «Триколор» 0+, тематический концерт 0+ и игровая программа «Хоровод дружбы» 0+

Спасск-Дальний

Что: концерт «Мой дом - Россия» 0+.

Где: на центральной площади.

В департаменте внутренней политики уточнили, что в этот день Концерты также запланированы на в Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Фокино и в других муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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