Министерство добрых дел: приморские полицейские спасли бездомного щенка от гибели и нашли ему нового хозяина

История бездомного пса получила счастливый конец благодаря одному из сотрудников полиции в Приморье. Животное прибилось к зданию ведомства и испуганно скиталось по территории, пока его не приметили полицейские. Сейчас пес обрел нового хозяина и живет в небольшом частном доме. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

Все произошло в Уссурийске. К зданию отдельной роты патрульно-постовой службы прибился беспородный щенок. Сотрудники сразу же обратили внимание на малыша, который испуганно скитался по плацу. Полицейские сразу же покормили исхудавшего пса и начали думать, откуда он мог здесь взяться.

Неподалеку находился частный сектор. Тогда сотрудники решили просто походить по домам, чтобы выяснить, чей же потеряшка к ним прибился. Попытки найти старого хозяина щенка успехом не увенчались, но и бросать животное на произвол судьбы тоже уже не хотелось.

«Шефство» над псом взял эксперт отдела МВД России по городу Уссурийску Анатолий Маранджян. Он то и начал заниматься пристройством собаки в добрые руки. Весь процесс длился почти неделю. Пока стражи порядка ухаживали за щенком, они так привыкли к новому члену команды, что даже дали ему кличку - Гром. Собака все это врея жила в питомнике. Попутно правоохранители искали ему новых хозяев.

Эксперт отдела МВД России по городу Уссурийску Анатолий Маранджян с Громом. Фото: пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску.

Через неделю удача улыбнулась Грому, и он уехал в дом к новому хозяину. Сейчас когда-то бездомный пес живет в большом частном доме, где его очень любят. Совсем недавно хозяин Грома даже прислал фотоотчет, как щенок весело проводит время со своей новой семьей. У него даже появились подружка по кличке Эльза.

Сами же сотрудники полиции, сделавшие доброе дело, признаются, что испытали радостное чувство за то, что маленький пушистый беспомощный комочек счастья наконец-то обрел настоящую любящую семью.