Сергей Матлин официально ушёл в отставку

Как и писала три дня назад «Комсомольская Павла во Владивостоке», директор АНО «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» Сергей Матлин уходит в отставку. Сегодня, 12 июня, наблюдательный совет этой организации рассмотрел и удовлетворил его заявление «по собственному».

Вместе с Матлиным заявления написали почти все сотрудники некоммерческой организации, работавшие там с мая 2017 года, то есть с момента создания АНО. По всей видимости, причиной такого демарша сотрудников подведомственного учреждения стало не согласие с позицией департамента по делам молодёжи относительно проведения первого в истории Приморья федерального молодежного форума «Восток», который состоится через две недели. Около 600 участников со всей страны приедут в Приморье в рамках форума, однако проводить его будет уже новая команда.

Новым руководителем АНО будет Иван Апонюк, председатель Приморского КВН.