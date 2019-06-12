2019-06-12T14:21:24+03:00
Общество

Сергей Матлин официально ушёл в отставку

Новым директором центра содействия развитию молодежи Приморского края стал Иван Апонюк
Сергей БАЛАНОВ
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Сергей Матлин. Фото из личного архиваСергей Матлин. Фото из личного архива
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Как и писала три дня назад «Комсомольская Павла во Владивостоке», директор АНО «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» Сергей Матлин уходит в отставку. Сегодня, 12 июня, наблюдательный совет этой организации рассмотрел и удовлетворил его заявление «по собственному».

Вместе с Матлиным заявления написали почти все сотрудники некоммерческой организации, работавшие там с мая 2017 года, то есть с момента создания АНО. По всей видимости, причиной такого демарша сотрудников подведомственного учреждения стало не согласие с позицией департамента по делам молодёжи относительно проведения первого в истории Приморья федерального молодежного форума «Восток», который состоится через две недели. Около 600 участников со всей страны приедут в Приморье в рамках форума, однако проводить его будет уже новая команда.

Новым руководителем АНО будет Иван Апонюк, председатель Приморского КВН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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