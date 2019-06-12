2019-06-12T14:36:55+03:00
Наука

На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч

Высота пеплового столба составила до 4500 метров
София МИХАЙЛОВА
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Фото: архив «КП».Фото: архив «КП».
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Вслед за вулканом Ключевским столб пепла выбросил Шивелуч. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Росси по Камчатскому краю.

Выброс пепла специалисты камчатского филиала геофизической службы РАН и камчатской группы реагирования на вулканические извержения зафиксировали в День России, 12 июня. Высота пепельного столба - до 4500 метров. К слову, по имеющимся данным, сам вулкан в высоту составляет 3283 метра.

К вечеру пепел под воздействием на него ветра разлетелся на расстояние в 15 километров в северо-западном направлении. Населенные пункты на пути следования шлейфа отсутствуют.

Оперативные дежурные единые дежурно-диспетческие службы и диспетчеры пожарно-спасательных подразделений сообщили в МЧС, что в городах, селах, поселках и деревнях Камчатки выпадение пепла не замечено.

Не повлияло и пробуждение Шивелуча на международные трассы движения воздушных судов. Туристические группы в этот момент возле вулкана и вовсе отсутствовали. По крайней мере, в МЧС таких не зарегистрировано.

Между тем, специалисты присвоили вулкану «оранжевый» код опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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