2019-06-13T05:00:34+03:00
Дом. Семья

«С тебя 182 рубля»: медведь под Магаданом загнал рабочих на вышку и оставил их без обеда

Михалыч слопал банку тушенки и булку хлеба [видео]
Александра ШОПЕНКО
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Обед косолапого состоял из банки тушенки за 130 рублей и булки хлеба за 52 рубля.Обед косолапого состоял из банки тушенки за 130 рублей и булки хлеба за 52 рубля.Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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Всем в стране известно: Колыма – суровый край и людей он закаляет настолько, что их мало чего может испугать. В окрестностях Магадана к монтажникам вышел голодный медведь и заявил свои права на тушенку и хлеб. Спорить с косолапым никто не стал - рабочие предпочли остаться без еды и забраться на вышку, чтобы не стать обедом для всеядного животного.

Невозмутимость мужчин поражает – сидя на металлической конструкции, они умудряются шутить над ситуацией и хохотать. А внизу тем временем их обед за обе щеки уминает немалых размеров медведь. Обед косолапого состоял из банки тушенки за 130 рублей и булки хлеба за 52 рубля. Происходящее мужчины сняли на видео.

- Миша, Миш, как тушоночка тебе? Нормально? Это тебе не мох с шишками есть. С тебя 182 рубля, Михалыч, - шутят монтажники.

Медведь под Магаданом загнал рабочих на вышку и оставил их без обеда.Социальные сети

Кстати, медведь так и не обратил внимание на мужчин, которые громко обсуждают безобразное поведение нахального зверя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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