«С тебя 182 рубля»: медведь под Магаданом загнал рабочих на вышку и оставил их без обеда

Всем в стране известно: Колыма – суровый край и людей он закаляет настолько, что их мало чего может испугать. В окрестностях Магадана к монтажникам вышел голодный медведь и заявил свои права на тушенку и хлеб. Спорить с косолапым никто не стал - рабочие предпочли остаться без еды и забраться на вышку, чтобы не стать обедом для всеядного животного.

Невозмутимость мужчин поражает – сидя на металлической конструкции, они умудряются шутить над ситуацией и хохотать. А внизу тем временем их обед за обе щеки уминает немалых размеров медведь. Обед косолапого состоял из банки тушенки за 130 рублей и булки хлеба за 52 рубля. Происходящее мужчины сняли на видео.

- Миша, Миш, как тушоночка тебе? Нормально? Это тебе не мох с шишками есть. С тебя 182 рубля, Михалыч, - шутят монтажники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/714423" frameborder="0"></iframe> Медведь под Магаданом загнал рабочих на вышку и оставил их без обеда.Социальные сети

Кстати, медведь так и не обратил внимание на мужчин, которые громко обсуждают безобразное поведение нахального зверя.