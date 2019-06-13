К следующей зиме в Приморье установят 18 котельных-роботов

В отраслях, ответственных за жизнеобеспечение людей, летних каникул не бывает. И особенно это относится к теплоэнергетике: теплые месяцы, напротив - время напряженной работы по подготовке к следующей зиме. Итоги прошедшего отопительного периода и ход подготовки к предстоящему сезону недавно обсудили на заседании краевой администрации под председательством губернатора Олега Кожемяко.

- Мы направляем значительные средства на подготовку к зиме, и отдача должна быть соответствующая. Край готов поддерживать проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры в городах и районах, - подчеркнул глава региона.

Как доложила врио вице-губернатора края Елена Пархоменко, осенне-зимний период в Приморье прошел в штатном режиме. Однако в ряде муниципалитетов отмечены аварийные отключения, превышающие четыре часа - это Артемовский, Дальнегорский, Находкинский городские округа, Фокино, Надеждинский и Хасанский районы. Возникали проблемы и по поселку Сибирцево Черниговского района, где после частной компании теплоснабжением занялось краевое предприятие «Примтеплоэнерго». За два месяца до холодов ему пришлось выполнить значительный объем работ на котельных и теплосетях.

«Работа над ошибками»

Губернатор подчеркнул, что при подготовке края к отопительному сезону должны быть учтены и исправлены все ошибки и недоработки прошлых лет. Основная причина длительных отключений - изношенность коммунальной инфраструктуры. Олег Кожемяко обратил внимание на подготовку к зиме в Большом Камне - из-за расторжения договора с теплоснабжающей организацией ремонтная кампания в городе практически не ведется:

- Сейчас подготовкой к зиме в городе не занимаются. И есть прямая угроза срыва отопительного сезона. Прошу прокуратуру сделать предупреждение главе, и мы, в свою очередь, подготовку к отопительному сезону берем на контроль.

В этом году к подаче тепла в Приморье предстоит подготовить 14,5 тысячи жилых домов, 840 котельных, 2,2 тысячи километров тепловых сетей. К началу отопительного сезона на складах должно быть накоплено почти 200 тысяч тонн угля и 50 тысяч тонн мазута. А региону на зиму потребуется более миллиона тонн угля и почти 270 тысяч тонн жидкого топлива.

- Сейчас главная задача, которая стоит перед органами власти, коммунальными предприятиями - начать подготовку к следующей зиме, максимально подготовив инфраструктуру к отопительному сезону. Причем особое внимание должно быть уделено тем объектам и участкам, где в минувшую зиму происходили аварии. А также адресам, откуда поступали жалобы от жителей на перебои с теплом, водой и светом, - отметила врио вице-губернатора Елена Пархоменко.

Тепло в дома, а не в трубу

Сейчас в городах и районах Приморья ведется опрессовка и промывка теплосетей, ремонт котельного оборудования. «Примтеплоэнерго» предстоит заменить 54 километра теплотрасс на новые трубы. По результатам гидравлических испытаний программа ремонтов будет дополнена необходимыми к выполнению работами. Для этих целей сформирован резервный фонд ремонтной программы в размере 72 миллионов рублей.

Кроме того, в планах краевого предприятия восстановить и изоляцию теплотрасс. Эту работу в текущем году предполагается выполнить на 66 километрах трубопроводов тепловых сетей.

- У нас много надземных трубопроводов, изоляция которых изнашивается. Новая изоляция позволяет снизить теплопотери на сетях, следовательно и экономить деньги, - пояснил руководитель краевого предприятия «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов. - Для решения этой задачи на предприятии действуют три пункта производства изоляционного материала.

Анатолий Попов.Фото: Олег БЕЛОВ

Приведением в порядок трубопроводного хозяйства активно занимаются и специалисты «Приморских тепловых сетей» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК». В зоне ответственности этого предприятия - столица Дальнего Востока. По итогам первого этапа гидравлических испытаний во Владивостоке на поврежденных участках теплотрасс начался ремонт. Эти работы необходимы на проспектах 100-летия Владивостоку, Красного Знамени, улицах Пушкинской, Семеновской, Ильичева, Героев Хасана, Светланской, Снеговой, 13, Стрелочной, 17, Пограничной, Набережной, Уткинской, Хабаровской, Вилкова, Калинина, Багратиона, Посьетской, Борисенко, Новоивановской, Набережной, Станюковича, Тигровой, в районе стадиона «Строитель».

- До начала отопительного сезона необходимо отремонтировать 22 участка теплотрасс. Это значительный объем работ, так как предстоит поменять трубы диаметром до одного метра, - уточнил директор «Приморских тепловых сетей» Дмитрий Вишняков. - Кроме того, в этом году предприятие переложит участок трассы по улице Ульяновской в Артеме и выполнит техперевооружение теплосетевого комплекса в Партизанске.

Дмитрий Вишняков.Фото: Олег БЕЛОВ

Филиал «Приморская генерация» планирует в ходе подготовки к зиме выполнить капитальный ремонт и перекладку 5 километров 147 метров трубопроводов, восстановить 1 километр 150 метров тепловой изоляции.

Котельное хозяйство

«Примтеплоэнерго» потратит в рамках ремонтной программы 456 миллионов рублей. Средства будут направлены, кроме приведения в порядок теплотрасс, на котельное хозяйство. По словам Анатолия Попова, в этом году предприятие заменит 38 котлов, еще 302 отремонтирует.

- Будут заменены 253 насоса, свыше 7 тысяч единиц запорно-регулирующей арматуры и другое оборудование, - уточнил генеральный директор предприятия. - Всего на подготовку к предстоящей зиме выделено 706 миллионов рублей.

Ряд объектов подлежит реконструкции и капитальному ремонту. На эти дорогостоящие работы предприятию выделено 250 миллионов рублей краевых субсидий. В региональном бюджете в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы предусмотрены деньги на приобретение еще 18 автоматизированных модульных котельных. Их установят в Надеждинском, Хасанском, Яковлевском, Ольгинском, Кировском, Пожарском, Хорольском районах, Владивостокском, Дальнегорском и Находкинском городских округах.

- Опыт эксплуатации показал высокую надежность «модулей». Их использование позволяет более эффективно расходовать уголь, а так как автоматика контролирует параметры теплоносителя, удается улучшить качество теплоснабжения потребителей и исключить фактор человеческих ошибок. До 2026 года планируется установить еще 93 автоматизированные модульные котельные, - рассказала Елена Пархоменко.

Как уже показала практика, исключение «человеческого фактора» положительно сказывается на производственном процессе. Автоматика обеспечивает температуру теплоносителя в соответствии с погодными условиями. Достаточно сказать, что в минувший отопительный сезон количество жалоб от жителей Приморья снизилось в несколько раз.

Обновляет оборудование и филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания». В финансовом плане предприятия предусмотрен один миллиард 378 миллионов рублей на проведение ремонтной кампании текущего года. До начала отопительного периода предприятием запланировано проведение капитальных и средних ремонтов на 12 агрегатах основного оборудования (котлы, турбины, генераторы), еще на 56 объектах будут проводиться текущие ремонты.

А в это время

При подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов помимо ремонта сетей и оборудования тепло- и водоснабжения, особое внимание будет направлено на состояние жилого фонда:

- Перед обслуживающими организациями поставлена задача подготовить жилые дома к зиме. Это не только регулировка и ремонт внутридомовых систем, но и приведение в надлежащее состояние дверей и окон, - подчеркнула Елена Пархоменко.