2019-06-13T06:29:22+03:00
Звезды

Музеи Владивостока приглашают детей и родителей к участию в познавательном приключении

Тема проекта - «Человек, который…»: задает вопросы, наблюдает, ищет, экспериментирует, узнает истории и пишет свои.
Елена КРАЙНЕВА
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Совместная поисковая работа поможет родителям и детям лучше понимать друг друга. Фото: Олег БЕЛОВ.Совместная поисковая работа поможет родителям и детям лучше понимать друг друга. Фото: Олег БЕЛОВ.
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12 июня стартовал проект для всей семьи «Сам по следам», который связывает 13 музеев Владивостока. Его участники исследуют окружающий мир, больше узнают об истории Приморского края и соберут коллекцию природных сокровищ. В помощь участникам подготовлены игровые путеводители, которые помогают детям и взрослым самостоятельно и увлекательно знакомиться с музейными экспозициями, открывая в них с разных сторон тему года «Человек, который …».

- Межмузейный маршрут «Сам по следам» - это игра с различными заданиями для детей, главными помощниками которых станут родители. Музеи Владивостока объединились в три маршрута, сложность которых зависит от возраста участников. Ребятам предстоит совершить удивительные открытия, изучить здания и экспозиции, найти информацию об исследователях Дальнего Востока, разгадать тайны, решить математические задачи и многое другое, °- рассказали организаторы проекта.

Для того, чтобы начать игру, необходимо зарегистрироваться и приобрести входные билеты. Прохождение каждой точки на карте будет отмечено штампом в паспорте участника. Отдельное правило действует для Приморского океанариума. Посетить его семьи с детьми 5-7 лет смогут бесплатно при наличии в паспорте штампов трех других музеев этого маршрута.

- Путешествуя по музеям, не стремитесь к результату в виде выученных научных названий. Не старайтесь выполнять задания вместо ребенка, пусть он догадывается и отыскивает ответы сам. Получайте вместе удовольствие от познавательного приключения, общения и новых впечатлений, - советуют специалисты музея имени Арсеньева.

С 10 июля начнется° второй этап проекта, который называется «Наука в путешествии. Приморье». Это самостоятельные семейные экспедиции по городу и морскому побережью для тех, кто после посещения музеев захочет продолжить приключение. Прохождение этапа сделает традиционный летний отдых более увлекательным и познавательным. Путешественники смогут выполнять несложные игровые задания, участвовать в исследовательском проекте по изучению водорослей и задавать вопросы ученым. Делиться своими открытиями и находками можно будет, публикуя их на личных или маршрутных страницах в социальных сетях с хештегами: #сампоследам, #наукавпутешествии, #музеивладивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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