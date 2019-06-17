Неожиданно: бывший мэр Владивостока разрешил бесплатно дрифтить

Бывший глава Владивостока отреагировал на новое опасное увлечение молодежи - нелегальный дрифт на кольце фуникулера, - которое из разовых вылазок превратилось в неформальные соревнования. Виталий Веркеенко не упустил момент подстегнуть автомобилистов и пригласил их на «улетные вечеринки», но в другое место.

Кольцо фуникулера во Владивостоке уже давно притягивает к себе местных гонщиков. Вот только если раньше там собиралась маленькая компания, то сейчас это уже целая культура под эгидой сообщества d1_funikuler_grand prix - закрытая группа в Instagram, участники которой - дрифтеры из дальневосточной столицы или даже из всего Приморского края.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/714990" frameborder="0"></iframe> Дрифт-шоу сопровождается громкими звуковыми эффектами. Видео: предоставлено редакции «КП».

Гонки здесь проходят как в будни, так и в выходные дни. Преимущественно - ночью, когда, как говорится, город засыпает. Такое соседство нравится далеко не всем жителям Владивостока. Особенно резко свое негодование высказывают жители близлежащих домов: скрежет железа, свист тормозов, рев двигателей и пронзительный визг шоркающих по асфальту колес - все это мешает спать мирному населению города.

Жалобы в соответствующие органы результатов не дают - дрифтеров не пугает абсолютно ничего. Очень частыми гостями на их тусовках становятся сотрудники ГИБДД, которым приходится принудительно разгонять автомобилистов. Конечно, понимают не все и не сразу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/714986" frameborder="0"></iframe> Видео: drive2__vladivostok.

На прошлой неделе гонщики собрали на кольце настоящий аншлаг. Дрифтеров не остановил даже густой туман - автомобили плыли по кольцу один за одним, а на тротуаре их с восторженными криками и свистом приветствовали местные зеваки. Видео с шоу попало в несколько местных автомобильных сообществ, но получило совсем разные комментарии от пользователей. Кто-то буквально восторгается новым движением под названием d1_funikuler_grand prix, а кому-то такие гонки, как говорится, уже поперек горла стоят.

- Спать мешают. Скоро на Урале буду перекрывать, - прокомментировал один из жителей Владивостока.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="528" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/714985" frameborder="0"></iframe> Дрифт на кольце Фуникулера во Владивостоке. Фото: Гусейнов Виктор, Видео: d1_funikuler_gp.

На появление нового своеобразного движения отреагировал и бывший глава Владивостока. Основатель центра приморского дрифта «Примринг» назвал происходящее остроумным, но не оригинальным. Виталий Веркеенко не упустил момент и даже «подколол» гонщиков.

- Уровень движения боком действительно как на фуникулере - медленно и по рельсам, - написал он на своей странице в Facebook.

Между тем, пост был создан совсем не для этого. Основатель «Примринг» пригласил нарушителей порядка на бесплатные вечерние тренировки «с улетными вечеринками» для повышения квалификации и самосознания, только уже на профессиональной и безопасной арене туристско-рекреационного кластера «Приморское Кольцо».

- Организаторам просьба выйти в личке на связь для обсуждения меню и поведения, - уточнил Виталий Веркеенко.

Безусловно, не факт, что создатели нового дрифт-движения в городе осмелятся переместиться на специализированную трассу. Ведь нелегальных гонщиков привлекает сам факт ночной езды по городу, когда вокруг не только себе подобные, но и другие автомобили. То чувство, когда в крови бурлит адреналин, на счету каждая секунду, а любое неверное движение руля может привести к серьезным последствиям. Кстати, не всегда ночные «покатушки» заканчиваются удачно.