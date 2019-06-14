Медведь в Приморье «станцевал» перед камерой и попытался уничтожить «компромат»

Гималайский медведь эффектно показал себя перед фотоловушкой в приморском национальном парке «Земля леопарда». Внушительных размеров косолапый встал в полный рост у дерева, а потом подошел к камере и вывел ее из строя с помощью зубов.

Камера подглядела «танец» медведя на одной из сопок нацпарка. На рандеву с фотоловушкой Михалыч шел вальяжно и не торопясь. По пути он решил остановиться и почесать спину об соседнее дерево. Камера успела запечатлеть «танец» косолапого, а хищник заметил, что за ним подглядывают.

- Медведь целенаправленно подошел к объективу. Будто решив уничтожить «компромат», зверь сначала ударил камеру лапой, а затем вывел ее из строя при помощи зубов. Однако «вандалу» не удалось осуществить свой «замысел» до конца: карта памяти осталась в устройстве, - рассказали в ФГБУ «Земля леопарда».

Медведь в Приморье станцевал перед камерой и попытался скрыть компромат.Видео: ФГБУ Земля леопарда

Последнее, что увидела фотоловушка – смертельно опасная пасть крупного гималайского медведя. Съемка моментально прервалась, однако повреждения камеры оказались не очень серьезными и вскоре устройство починят.

Как отмечают специалисты, в большинстве своем фотоловушки выводят из строя именно медведи. Эти звери очень любопытные по своей природе, поэтому могут разобрать устройство до проводов. Поэтому получить видеоистории о косолапых – настоящая редкость.

Однако лидерство в номинации «Воровство фотоловушек» безоговорочно удерживают люди. Ежегодно из национального парка пропадают десятки устройств, которые нужны для изучения поведения и мониторинга животных. Почти по каждому такому случаю заводится уголовное дело по статье «Кража». Воришкам это может обернуться весомым штрафом или долгими исправительными работами.