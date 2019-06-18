Коллапс ждет Владивосток из-за ремонта Некрасовского путепровода, но появится объезд через Нефтеветку

В этом году Некрасовский путепровод ждет ремонт дорожного покрытия, что сулит большими пробками. Полностью одну из основных транспортных артерий дальневосточной столицы пообещали не перекрывать, а лишь временно ограничивать движение на ремонтируемых участках.

Часть трафика с путепровода дорожники пустят в объезд через железнодорожные пути ж/д станции «Моргородок» по улице Нефтеветка по недавно отремонтированной дороге до переезда в районе мыса Кунгасного. Много лет автомобилисты добивались запуска этой объездной, и вот наконец дорожники обстроили переезд через рельсы, скоро дорогу откроют официально.

- АО «ННК-Приморнефтепродукт» обустраивает переезд через свои железнодорожные пути, а также продолжается покос травы и санитарная обрезка деревьев, чтобы обеспечить видимость для автолюбителей. Далее предстоит установка знаков, монтаж камер видеонаблюдения и освещения на железнодорожном переезде в районе нефтебазы, - сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Также можно будет проехать пробки через Снеговую улицу. Туда пустят большегрузы – движение по Некрасовскому путепроводу для них будет закрыто.

Ремонтировать дорожное покрытие и ограничивать движение на путепроводе будут по направлениям и полосам. То есть в первую очередь в порядок по очереди приведут полосы по направлению в центр Владивостока, затем возьмутся за те, что ведут в обратном направлении. Ремонт транспортной артерии начнется через две-три недели – после определения подрядчика.

- В первую очередь, выполняем просьбы местных жителей, чтобы обеспечить им максимально комфортные условия на время открытия альтернативной дороги. Большинство просьб выполнили, осталось провести небольшие работы по обрезке деревьев. Сейчас рабочие как раз и занимаются этими вопросами, - сказал Олег Гуменюк, мэр Владивостока.

Схема движения автобусов не изменится. Общественный транспорт продолжит ездить по Некрасовскому путепроводу даже во время масштабного ремонта.