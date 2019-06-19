Во Владивостоке загорелась крыша многоэтажки, на место стягиваются пожарные расчеты
Пожар охватил крышу пятиэтажного жилого дома в районе Эгершельда во Владивостоке во второй половине дня 19 июня. На данный момент к месту ЧП стянуты пожарные расчеты и оперативные службы города из разных районов города.
Горит крыша дома на Крыгина.
Как поделился с журналистом "Комсомольской правды" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов, тревожный вызов с Крыгина, 74, поступил в 14:48. Спустя 7 минут по указанному адресу прибыли первые пожарные расчеты. К моменту приезда брандмейстеров огнем оказалась объята большая часть кровли.
Сейчас специалисты в срочном порядке эвакуируют жильцов.
ДЫм виден во многих районах города. Фото: очевидцы
Как рассказали журналисту очевидцы, пожар начался с квартиры на пятом этаже и перекинулся на крышу. Но пожарные потушили только квартиру, подъехать ближе не смогли из-за припаркованных машин. Крыша выгорела полностью.
Пожар перекинулся на крышу из квартиры на пятом этаже. Фото: очевидцы
Крыша выгорела в считанные минуты. Фото: очевидцы
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ИСТОЧНИК KP.RU