2019-06-19T09:52:57+03:00
Происшествия

Внедорожник во Владивостоке кубарем скатился с сопки Холодильник, людей выбросило инерцией

Девушка вылетела в окно первой и в итоге спаслась, парень находится в тяжелом состоянии [фото, видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Девушка, которую выбросило из машины первой, от госпитализации отказаласьДевушка, которую выбросило из машины первой, от госпитализации отказалась
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Жители Владивостока днем 19 июня стали свидетелями страшной трагедии: внедорожник "Мицубиси Паджеро" сорвался с отвесного склона сопки Холодильник и прокатился несколько десятков метров кубарем. Парня и девушку выбросило из машины инерцией, момент падения с самого начала очевидцы успели заснять на видео.

Внедорожник кубарем скатился с сопки Холодильник.

В 14:39 на пульт дежурного скорой помощи Владивостока поступило обращение о том, что на сопке Холодильник машина скатилась под откос, пострадали люди. В 14:41 бригада уже была на месте.

Двое пострадавших - девушка в удовлетворительном состоянии, она от госпитализации отказалась и осталась на месте. Второй пациент доставлен во Владивостокскую клиническую больницу №2, состояние оценивается врачами как тяжелое, получил сочетанную травму.

Внедорожник прокатился по склону сопки Холодильник несколько десятков метров. Фото: очевидцы

Внедорожник прокатился по склону сопки Холодильник несколько десятков метров. Фото: очевидцы

На месте ЧП скорая и ГИБДД. Фото: очевидцы

На месте ЧП скорая и ГИБДД. Фото: очевидцы

Парня госпитализировали в ГКБ №2, состояние тяжелое

Парня госпитализировали в ГКБ №2, состояние тяжелое

Тот самый Мицубиси Паджеро до аварии

Тот самый Мицубиси Паджеро до аварии

ИСТОЧНИК KP.RU

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