Внедорожник во Владивостоке кубарем скатился с сопки Холодильник, людей выбросило инерцией

Жители Владивостока днем 19 июня стали свидетелями страшной трагедии: внедорожник "Мицубиси Паджеро" сорвался с отвесного склона сопки Холодильник и прокатился несколько десятков метров кубарем. Парня и девушку выбросило из машины инерцией, момент падения с самого начала очевидцы успели заснять на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715406" frameborder="0"></iframe> Внедорожник кубарем скатился с сопки Холодильник.

В 14:39 на пульт дежурного скорой помощи Владивостока поступило обращение о том, что на сопке Холодильник машина скатилась под откос, пострадали люди. В 14:41 бригада уже была на месте.

Двое пострадавших - девушка в удовлетворительном состоянии, она от госпитализации отказалась и осталась на месте. Второй пациент доставлен во Владивостокскую клиническую больницу №2, состояние оценивается врачами как тяжелое, получил сочетанную травму.

Внедорожник прокатился по склону сопки Холодильник несколько десятков метров. Фото: очевидцы

На месте ЧП скорая и ГИБДД. Фото: очевидцы

Парня госпитализировали в ГКБ №2, состояние тяжелое