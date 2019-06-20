2019-06-20T14:50:13+03:00
Общество

В столице Приморья прошел Шестой Дальневосточный МедиаСаммит

Журналисты и представители органов власти обсудили новые технологии в информировании общества.
Елена КРАЙНЕВА
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На саммит приехали журналисты со всего Дальнего Востока.На саммит приехали журналисты со всего Дальнего Востока.Фото: Сергей ТАРАСОВ
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На прошлой неделе в Приморье в шестой раз состоялся МедиаСаммит. Мероприятие традиционно прошло на площадке ДВФУ. Главная тема в этом году - использование новых технологий в медиапространстве. Важность этой повестки дня подчеркнул губернатор Приморского края в приветственном слове во время торжественной церемонии открытия большого мероприятия:

Олег Кожемяко отметил информационный прорыв в жизни общества. Фото: Сергей ТАРАСОВ

Олег Кожемяко отметил информационный прорыв в жизни общества.Фото: Сергей ТАРАСОВ

Фотокорреспонденты «пишут» документальную летопись жизни Приморья. Фото: Сергей ТАРАСОВ

Фотокорреспонденты «пишут» документальную летопись жизни Приморья.Фото: Сергей ТАРАСОВ

- В сфере средств массовой информации формируется новая повестка, совершается «информационный прорыв», - отметил Олег Кожемяко. - Наряду с традиционными СМИ набирают популярность блогосфера, социальные сети. Мы видим преимущество в этом развитии, ведь с их помощью органы власти становятся еще ближе к населению и отвечают на вопросы не в течение месяца, как раньше, а за несколько часов.

МедиаСаммит стал площадкой для важных интервью. Фото: Сергей ТАРАСОВ

МедиаСаммит стал площадкой для важных интервью.Фото: Сергей ТАРАСОВ

Кстати, глава региона и сам активно использует свои страницы в социальных сетях для общения с жителями края. Хотя и значимость профессиональной журналистики остается высокой. Важно, чтобы объективность в подаче информации была главным принципом.

Программа форума вызвала интерес как у начинающих, так и у опытных акул пера. Фото: Сергей ТАРАСОВ

Программа форума вызвала интерес как у начинающих, так и у опытных акул пера.Фото: Сергей ТАРАСОВ

По мнению Олега Кожемяко, информатизация общества - одно из важнейших направлений работы. Он напомнил о большом внимании, которое сейчас уделяется развитию цифровых технологий в сферах здравоохранения, образования, транспортных услуг. Он подчеркнул, что повсеместно на территории края люди должны иметь возможность получать информационные продукты на одинаково высоком качественном уровне. Для этого оказывается поддержка районных средств массовой информации, развитие медиасферы не только в крупных городах, но и в глубинке Приморья.

Блогосфера в текущий момент серьезно конкурирует с профессиональными СМИ. Фото: Сергей ТАРАСОВ

Блогосфера в текущий момент серьезно конкурирует с профессиональными СМИ.Фото: Сергей ТАРАСОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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