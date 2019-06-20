Малолетние вандалы разрушили десятки памятников на кладбище в селе Приморского края

В приморском селе Спасское трое несовершеннолетних мальчишек разгромили более 50 надгробий на старом кладбище. Вандалы без разбора валили и разбивали надгробные плиты, рассчитывая уйти незамеченными. Однако далеко убежать подросткам не удалось.

Вандалы, по рассказам местных жителей, старое кладбище выбрали не случайно – здесь нет камер видеонаблюдения и много высоких деревьев, которые своей листвой закрывают обзор. В глубь погоста подростки решили не идти и проложили маршрут на окраине. Причем несовершеннолетних не интересовали ни пол, ни возраст, ни красота надгробных плит. Единственный критерий – чтобы памятник можно было легко уронить.

- Эти - как их помягче назвать - гады разбили новый памятник моего отца, который я несколько месяцев назад поставил, - делится житель села Спасское, попросивший не называть его имя. – Не знаю, что должно быть в голове, да еще и у детей, чтобы пойти на такое кощунство. Памятник стоил где-то около 40 тысяч рублей, буду восстанавливать. Пока не знаю, буду ли пытаться возместить ущерб, еще не до конца осознаю, что произошло.

11 июня утром смотритель обнаружил разбитые памятники и вызвал полицию. Фото: "Спасск сегодня"Фото: Социальные сети

Как бы не конспирировались вандалы, их все равно вычисли. 11 июня утром смотритель обнаружил разбитые памятники и вызвал полицию. Оказалось, что громили погост трое подростков 2003, 2005 и 2007 годов рождения. Начальник банды – самый старший мальчишка, который только закончил восьмой класс и уже состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних из-за краж. Подросток большую часть жизни живет в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Двое других вандалов оказались братьями из многодетной семьи.

- Меня тоже это коснулось, как и многих других людей. Я считаю, что те, кто это совершил, должны помочь восстановить памятники, а их родители – выплатить компенсации, - считает Андрей Бессонов, директор МУП «Городской рынок».

В полиции мальчишки в присутствии законных представителей сознались в содеянном. Правоохранителям они рассказали, что громили памятники просто так, чтобы было. К уголовной ответственности вандалов привлечь нельзя – возраст еще не позволяет. Однако накажут их иначе.

- В настоящее время рассматривается вопрос о направлении в суд материалов для помещения 15-летнего подростка в спецучилище закрытого типа, а двоих других участников инцидента - в Центр временного содержании несовершеннолетних правонарушителей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Родителям подростков вменяют статью «Неисполнение родителями и иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей». Максимальное наказание – штраф до 500 рублей.