Отголосок лихих 90-х: на парковке кинотеатра во Владивостоке произошла перестрелка

На парковке кинотеатра «Галактика» во Владивостоке вчера, 21 июня, неизвестный стрелял в людей из автомата. Очевидцы предполагают, что инцидент - не что иное, как бандитская разборка. Видео стрельбы моментально разлетелось по социальным сетям.

Судя по опубликованным кадрам, инцидент произошел вечером. Исходя из сообщений очевидцев и записи с камеры видеонаблюдения, конфликт развивался следующим образом: на парковке стоит «Тойота Краун», рядом с ней четверо парней, двое в салоне. В какой-то момент к машине подъезжает «Тойота Витц» и из нее выходят двое молодых ребят.

- Один из компании, которая была на «Крауне», как будто ждал, что кто-то приедет. Он достал из машины, как мне показалось, «Сайгу» (охотничий карабин - прим. ред.) и начал стрелять в тех, что вышли из «Витца», - рассказывает на условиях анонимности очевидец. - Все произошло буквально за секунды, потом компания, в которой был стрелок, разбежалась. Машину они бросили на парковке.

В результате стрельбы в больницу попали два человека из «Тойота Витц» с травмами различной степени тяжести. По предварительным данным, один участник инцидента был ранен в ногу, другой получил ранение в голову когда стреляли через лобовое стекло, а также травму в момент удара прикладом карабина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/716035" frameborder="0"></iframe> На парковке кинотеатра во Владивостоке произошла перестрелка.Социальные сети

По непроверенной информации, в «Тойота Краун» были найдены наркотики. Кроме этого, соратники стрелка из «Сайги» палили из машины травматическим пистолетом - на месте были обнаружены патроны от него.

- По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводятся мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к инциденту, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Если у вас есть какая-либо информация о случившемся, просим сообщить о ней на почту редакции «Комсомольской правды - Приморье» kompr.vl@gmail.com.

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