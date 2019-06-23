Президентское кадетское училище во Владивостоке выпустило первых нахимовцев

Владивостокское президентское кадетское училище, принявшее первых учеников пять лет назад, празднует сегодня свой первый выпуск. Аттестаты об образовании и знаки отличия получили 70 нахимовцев, 59 из них планируют продолжить обучение в высших военно-морских учебных заведениях Минобороны, в том числе, 23 - в ТОВМУ, расположенном во Владивостоке на одной территории с президентским училищем.

Владивостокское президентское кадетское училище создано в 2013 году. Тремя годами позже «Владивостокское ПКУ» присоединили к Нахимовскому военно-морскому училищу, сделав его филиалом. В училище может обучаться до 560 воспитанников.

Нахимовцы получили знаки отличия и аттестаты. Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Выпуск прошел с размахом, торжества решили провести 23 июня на Корабельной набережной города Воинской славы у мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота». Сюда прибыл командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители руководства Приморского края и Владивостока, ветераны, общественники, юнармейцы и родители выпускников. Участники митинга пожелали выпускникам идти выбранным курсом, не бояться штормов и никогда не забывать, что началом их флотской дороги было Нахимовское училище во Владивостоке. Торжества завершились общим прохождением нахимовцев под флагом училища.

Имена первых выпускников навсегда увековечили на территории училища. Они выбиты на страницах монумент в виде развернутой книги, который открыли сегодня на Аллее выпускников. Ту же выпускники заложили «капсулу времени», в которую поместили послание к нахимовцам будущего.