2019-06-23T10:22:16+03:00
Общество

Президентское кадетское училище во Владивостоке выпустило первых нахимовцев

Фамилии всех нахимовцев первого выпуска навсегда увековечили на монументе в виде развернутой книги [фото]
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Первые выпускники президентского кадетского училища во Владивостоке. Фото: Евгений Кулешов, пресс-служба мэрии ВладивостокаПервые выпускники президентского кадетского училища во Владивостоке. Фото: Евгений Кулешов, пресс-служба мэрии Владивостока
Изменить размер текста:

Владивостокское президентское кадетское училище, принявшее первых учеников пять лет назад, празднует сегодня свой первый выпуск. Аттестаты об образовании и знаки отличия получили 70 нахимовцев, 59 из них планируют продолжить обучение в высших военно-морских учебных заведениях Минобороны, в том числе, 23 - в ТОВМУ, расположенном во Владивостоке на одной территории с президентским училищем.

Владивостокское президентское кадетское училище создано в 2013 году. Тремя годами позже «Владивостокское ПКУ» присоединили к Нахимовскому военно-морскому училищу, сделав его филиалом. В училище может обучаться до 560 воспитанников.

Нахимовцы получили знаки отличия и аттестаты. Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Нахимовцы получили знаки отличия и аттестаты. Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Выпуск прошел с размахом, торжества решили провести 23 июня на Корабельной набережной города Воинской славы у мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота». Сюда прибыл командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители руководства Приморского края и Владивостока, ветераны, общественники, юнармейцы и родители выпускников. Участники митинга пожелали выпускникам идти выбранным курсом, не бояться штормов и никогда не забывать, что началом их флотской дороги было Нахимовское училище во Владивостоке. Торжества завершились общим прохождением нахимовцев под флагом училища.

Имена первых выпускников навсегда увековечили на территории училища. Они выбиты на страницах монумент в виде развернутой книги, который открыли сегодня на Аллее выпускников. Ту же выпускники заложили «капсулу времени», в которую поместили послание к нахимовцам будущего.

Имена первых учеников навсегда увековечены на Аллее выпускников. Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Имена первых учеников навсегда увековечены на Аллее выпускников. Фото: пресс-служба Восточного военного округа

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Один погиб и восемь травмировано в лобовом ДТП с пассажирским автобусом в Партизанске
Около 100 человек эвакуировали из Дальневосточного окружного медицинского центра из-за пожара
Жители многоэтажки со сгоревшей крышей во Владивостоке отказались поселиться в школе
Проспект красоты во Владивостоке перекрыли до вечера из-за велопарада
Погода в Приморье в воскресенье: тепло, но местами туман и грозы
Сотни тысяч кустов конопли уничтожили около села в Приморье
Задержан участник стрельбы возле кинотеатра во Владивостоке
Синоптики рассказали, когда во Владивостоке будет тепло
Полиция прокомментировала стрельбу на парковке кинотеатра во Владивостоке
Стоимость проезда в автобусах во Владивостоке не будет выше 30 рублей
Во Владивостоке вновь заработал тоннель имени Сталина
Погода во Владивостоке 22 июня 2019 года: днем до +21, возможен дождь
Главный синоптик края рассказал, когда на Приморье обрушатся тайфуны
Автовладельцы получат выплаты в связи с инцидентом на теплосети
ГИБДД рассказала, сколько денег собрали в этом году с приморских водителей
Подать заявку на премию «Город-Порт» предлагают жителям Находки
Мемориальная доска в честь визита Ким Чен Ына появилась во Владивостоке
Во Владивостоке будущие спасатели отметили свой выпускной