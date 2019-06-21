2019-06-21T06:15:06+03:00
Общество

Плати за скорость: сотрудниц таможни в Приморье подозревают в получении взяток

Женщины брали деньги за ускоренный выпуск таможенных деклараций [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Силовики наведались в Находкинскую таможню с обысками. Фото: скриншот с видеоСиловики наведались в Находкинскую таможню с обысками. Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Силовики наведались в Находкинскую таможню с обысками, которые проводились в рамках уголовного дела о коррупции. Две сотрудницы ведомства подозреваются в неоднократном получении взяток в обмен на содействие коммерческим фирмам.

Обе сотрудницы работали в Находкинской таможне в аналогичных должностях - главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста Морской порт Восточный. Подозреваемые, по версии следствия, несколько раз получали взятки от коммерсантов. В замен - ускоренный выпуск деклараций на ввоз товаров из-за рубежа.

За период оказания таможенных услуг женщины заработали разную сумму. Первая подозреваемая обогатилась на 221 тысячу рублей, вторая – на 85 тысяч.

- В настоящий момент проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемых, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

Чиновников таможни в Приморье подозревают в коррупции.Видео: Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России

Уголовное дело, по информации пресс-службы Находкинской таможни, возбуждено по статье «Получение взятки в значительном размере». Максимальное наказание – до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Подать заявку на премию «Город-Порт» предлагают жителям Находки
Мемориальная доска в честь визита Ким Чен Ына появилась во Владивостоке
Во Владивостоке будущие спасатели отметили свой выпускной
Город засыпает: ремонтировать дороги во Владивостоке теперь будут ночью
Во Владивостоке после сильного пожара восстанавливают крышу дома по улице Крыгина
Приморские студенты с детьми теперь будут получать стипендию в 10 тысяч рублей
Творог и сметана с кишечной палочкой едва не попали на столы к приморцам
В Приморье построят новое казино к осени 2020 года
Памятник Хо Ши Мину откроют во Владивостоке 5 июля
Хабаровчанин украл в Приморье леера, чтобы отгородиться от мира
Света нет даже на Шаморе: во Владивостоке массово отключают электроэнергию
Сильные ливни и грозы не оставляют Приморский край
Косаток и белух из приморской «китовой тюрьмы» везут в Охотское море в сопровождении 70 человек
Фонд «Восточный Порт» провел выездное совещание во Врангеле
Во Владивостоке демонтировали еще два торговых объекта за незаконную торговлю
21 тонну гильз задержали таможенники при попытке вывоза из Приморья
Состояние пострадавшего в жуткой аварии с внедорожником на сопке Холодильник остаётся крайне тяжелым
За перевозку пассажиров без лицензии - штрафы и конфискация
18 выпускников из Приморья набрали по ЕГЭ максимальный балл
Капитана приговорили к условному сроку за посаженный на мель десантный корабль во Владивостоке
Энергетики Приморских электрических сетей провели мероприятие для детей в рамках фестиваля #ВместеЯрче
Жильцам многоэтажки со сгоревшей крышей предложили поселиться в 39-й школе
Полиция проводит проверку по факту страшной аварии на сопке Холодильник во Владивостоке