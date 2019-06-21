Плати за скорость: сотрудниц таможни в Приморье подозревают в получении взяток

Силовики наведались в Находкинскую таможню с обысками, которые проводились в рамках уголовного дела о коррупции. Две сотрудницы ведомства подозреваются в неоднократном получении взяток в обмен на содействие коммерческим фирмам.

Обе сотрудницы работали в Находкинской таможне в аналогичных должностях - главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста Морской порт Восточный. Подозреваемые, по версии следствия, несколько раз получали взятки от коммерсантов. В замен - ускоренный выпуск деклараций на ввоз товаров из-за рубежа.

За период оказания таможенных услуг женщины заработали разную сумму. Первая подозреваемая обогатилась на 221 тысячу рублей, вторая – на 85 тысяч.

- В настоящий момент проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемых, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715849" frameborder="0"></iframe> Чиновников таможни в Приморье подозревают в коррупции.Видео: Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России

Уголовное дело, по информации пресс-службы Находкинской таможни, возбуждено по статье «Получение взятки в значительном размере». Максимальное наказание – до шести лет тюрьмы.