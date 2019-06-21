«Мы не знаем что это»: отдыхающие встретились с акулой у берегов Приморья

Под Находкой во время прогулки на катере жители Приморья повстречались с акулой. Мужчина и женщина заметили плавник среди небольших волн, который стремительно приближался к ним. Обладатель плавника лишь на мгновение предстал перед отдыхающими, но этого хватило, чтобы вызвать у них смешанную реакцию – мужчина, кажется, обрадовался и захохотал, а вот женщине было явно не до смеха.

Морского хищника отдыхающие увидели рядом с селом Козьмино и сняли его на видео. Судя по закадровым комментариям, сначала мужчина и женщина, глядя на черный треугольник среди волн, не понимали что это, но спустя несколько секунд акула показалась во всей красе и тут же оставила отдыхающих наедине с прекрасными видами.

- Мы, конечно, не знаем что это, но, похоже, это акула. Козьмино. Это акула. Вот она. Это акула! – восклицают отдыхающие, разбавляя речь нецензурными словами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715846" frameborder="0"></iframe> Акулу заметили у берегов Находки.

Эмоции людей вполне понятны – акулами-людоедами жителей Приморья пугают уже несколько лет. Однако, как говорят специалисты, повстречавшийся отдыхающим под Находкой хищник, вероятно, является представителем семейства сельдевых и почти не представляет угрозу человеку.

- Если судить по форме кончика плавника и поведению, то это сельдевая акула. Эти морские хищники обычно плавают на поверхности воды, высовывают то кончик спинного плавника, то хвостовой плавник или оба сразу. Сельдевая акула не очень крупных размеров, обычно достигает 1,5-2,5 метра в длину. Случаи нападения этого вида морских хищников на человека неизвестны, но, тем не менее, они очень любопытные и могут принимать что-то блестящее в воде (маску, например, или акваланг) за блеск чешуи рыб. Поэтому сельдевая акула может подплыть очень близко к человеку и даже ткнуть носом. Руку она взрослому человеку не откусит, но может сильно поранить – зубы у этого хищника достаточно острые, - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» Владимир Раков, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН.

Он также отметил, что сельдевых акул чаще всего наблюдают как раз в районе Находки – возле мыса Поворотного проходят пути миграции рыб, которая из-за прогрева воды устремилась на север. Причем морские хищники приплывают именно в это место каждый год.

Важно напомнить, что во время купания в море нужно быть предельно внимательными. От акул лучше держаться подальше и ни в коем случае их не провоцировать, иначе встреча с таким хищником может обернуться трагедией.