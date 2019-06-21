Весь в мать: «звездная» леопардесса Памела попала в объективы фотоловушек вместе с котенком

Крестница знаменитой голливудской звезды Памелы Андерсон Leo 38F попала в объектив фотоловушек в парке «Земля леопарда» вместе со своим котенком. Специалисты утверждают, что детеныш «звездной» особи полностью копирует поведение матери даже в мелочах.

Леопардесса Памела осторожничает и не часто бывает на «фотосессии». За последние несколько лет Leo 38F уже дважды успела стать матерью и почти всегда находится в сопровождении детей. Общих звериных троп хищница избегает, а потому и в объектив фотоловушек попадает нечасто.

Фото: Национальный парк «Земля леопарда».

Очередная проверка приборов принесла новые данные о жизни Памелы и ее потомства. За полгода самка два раза появлялась перед камерами и оба раза с котенком. Специалисты отметили тот факт, что маленький леопард копирует все движения матери до мельчайших деталей. Малыш даже оставил запаховую метку в том же месте, что и мама.

- Повторение за матерью - естественная форма обучения у животных. Если в первые месяцы жизни детеныш зависит от матери, главным образом нуждаясь в ее молоке, то последующий период совместной жизни необходим ему для обучения важным навыкам. Обмен метками, выслеживание добычи, охота - всему этому котята учатся на примере матери. Нередко на снимках фотоловушек можно увидеть, как детеныши ходят за самками след в след, не исключение и котенок Leo 38F, - говорит начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Анна Виткалова.

Фото: Национальный парк «Земля леопарда».

По снимкам удалось установить и примерный возраст малыша - около 10 месяцев. Пол определить пока не представилось возможным. Ученые говорят, что уже к концу года малыш отделится от матери и станет жить самостоятельно. После того, как он попадет в объектив один, ему присвоят индивидуальный номер в базе ФГБУ «Земля леопарда».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в 2015 году голливудская звезда Памела Андерсон прониклась симпатией к леопардессе и дала самке под номером Leo 38F свое имя - Памела. Спустя чуть больше года пятнистая «крестница» появилась перед фотоловушками в сопровождении котенка. В конце 2017 года этот детеныш достиг кошачьего «совершеннолетия», попав в научную базу как молодая самка Leo 120F. Прошло несколько месяцев, и юная Leo 120F также была зафиксирована с котенком.

СПРАВОЧНО

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. В начале 2000-х, когда экологи и правительство РФ приступили к реализации мер по сохранению редкого хищника, численность этих животных не превышала 30 особей, и почти все они обитали в России. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах национального парка «Земля леопарда», созданного в 2012 году.