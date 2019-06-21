2019-06-21T08:22:57+03:00
Дом. Семья

Весь в мать: «звездная» леопардесса Памела попала в объективы фотоловушек вместе с котенком

Малыш копирует поведение самки даже в мелочах [фото]
София МИХАЙЛОВА
Поделиться:
Фото: Национальный парк «Земля леопарда».Фото: Национальный парк «Земля леопарда».
Изменить размер текста:

Крестница знаменитой голливудской звезды Памелы Андерсон Leo 38F попала в объектив фотоловушек в парке «Земля леопарда» вместе со своим котенком. Специалисты утверждают, что детеныш «звездной» особи полностью копирует поведение матери даже в мелочах.

Леопардесса Памела осторожничает и не часто бывает на «фотосессии». За последние несколько лет Leo 38F уже дважды успела стать матерью и почти всегда находится в сопровождении детей. Общих звериных троп хищница избегает, а потому и в объектив фотоловушек попадает нечасто.

Фото: Национальный парк «Земля леопарда».

Фото: Национальный парк «Земля леопарда».

Очередная проверка приборов принесла новые данные о жизни Памелы и ее потомства. За полгода самка два раза появлялась перед камерами и оба раза с котенком. Специалисты отметили тот факт, что маленький леопард копирует все движения матери до мельчайших деталей. Малыш даже оставил запаховую метку в том же месте, что и мама.

- Повторение за матерью - естественная форма обучения у животных. Если в первые месяцы жизни детеныш зависит от матери, главным образом нуждаясь в ее молоке, то последующий период совместной жизни необходим ему для обучения важным навыкам. Обмен метками, выслеживание добычи, охота - всему этому котята учатся на примере матери. Нередко на снимках фотоловушек можно увидеть, как детеныши ходят за самками след в след, не исключение и котенок Leo 38F, - говорит начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Анна Виткалова.

Фото: Национальный парк «Земля леопарда».

Фото: Национальный парк «Земля леопарда».

По снимкам удалось установить и примерный возраст малыша - около 10 месяцев. Пол определить пока не представилось возможным. Ученые говорят, что уже к концу года малыш отделится от матери и станет жить самостоятельно. После того, как он попадет в объектив один, ему присвоят индивидуальный номер в базе ФГБУ «Земля леопарда».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в 2015 году голливудская звезда Памела Андерсон прониклась симпатией к леопардессе и дала самке под номером Leo 38F свое имя - Памела. Спустя чуть больше года пятнистая «крестница» появилась перед фотоловушками в сопровождении котенка. В конце 2017 года этот детеныш достиг кошачьего «совершеннолетия», попав в научную базу как молодая самка Leo 120F. Прошло несколько месяцев, и юная Leo 120F также была зафиксирована с котенком.

СПРАВОЧНО

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. В начале 2000-х, когда экологи и правительство РФ приступили к реализации мер по сохранению редкого хищника, численность этих животных не превышала 30 особей, и почти все они обитали в России. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах национального парка «Земля леопарда», созданного в 2012 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Подать заявку на премию «Город-Порт» предлагают жителям Находки
Мемориальная доска в честь визита Ким Чен Ына появилась во Владивостоке
Во Владивостоке будущие спасатели отметили свой выпускной
Город засыпает: ремонтировать дороги во Владивостоке теперь будут ночью
Во Владивостоке после сильного пожара восстанавливают крышу дома по улице Крыгина
Приморские студенты с детьми теперь будут получать стипендию в 10 тысяч рублей
Творог и сметана с кишечной палочкой едва не попали на столы к приморцам
В Приморье построят новое казино к осени 2020 года
Памятник Хо Ши Мину откроют во Владивостоке 5 июля
Хабаровчанин украл в Приморье леера, чтобы отгородиться от мира
Света нет даже на Шаморе: во Владивостоке массово отключают электроэнергию
Сильные ливни и грозы не оставляют Приморский край
Косаток и белух из приморской «китовой тюрьмы» везут в Охотское море в сопровождении 70 человек
Фонд «Восточный Порт» провел выездное совещание во Врангеле
Во Владивостоке демонтировали еще два торговых объекта за незаконную торговлю
21 тонну гильз задержали таможенники при попытке вывоза из Приморья
Состояние пострадавшего в жуткой аварии с внедорожником на сопке Холодильник остаётся крайне тяжелым
За перевозку пассажиров без лицензии - штрафы и конфискация
18 выпускников из Приморья набрали по ЕГЭ максимальный балл
Капитана приговорили к условному сроку за посаженный на мель десантный корабль во Владивостоке
Энергетики Приморских электрических сетей провели мероприятие для детей в рамках фестиваля #ВместеЯрче
Жильцам многоэтажки со сгоревшей крышей предложили поселиться в 39-й школе
Полиция проводит проверку по факту страшной аварии на сопке Холодильник во Владивостоке