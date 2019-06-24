Еще один первый вице-мэр появился в администрации Владивостока

Курировать правовое управление и муниципальную собственность в администрации Владивостока будет новый вице-мэр Наталья Соколова. Бывшая краевая чиновница с 24 июня работает в администрации города.

Теперь у главы города Олега Гуменюка семь заместителей. Причем Соколова, как и Ольга Козерацкая, заняла должность первого вице-мэра. Это назначение предсказывали уже давно, еще до того, как сам Гуменюк официально возглавил администрацию.

Наталье Соколовой также отдали управление по работе с обращениями граждан и кураторство над административно-территориальным управлением Ленинского района. Кстати, именно в прокуратуре Ленинского района Владивостока работала Наталья Соколова, когда в 2011 году ее назначили зампрокурора Владивостока. До этого она трудилась в органах внутренних дел Хабаровского края, налоговой службе Надеждинского района Приморья.

В администрации края Наталья Соколова с 2012 года руководила многострадальным департаментом имущественных отношений, пока в декабре 2016 года тогда еще губернатор Приморья Владимир Миклушевский не освободил ее от должности со словами «я буду продолжать избавляться от недобросовестных людей в своей команде» и «в Приморье чиновник любого уровня, если что-то пытается украсть, неизбежно будет подвергнут наказанию». Однако правоохранительные органы к самой Наталье Соколовой никаких претензий не предъявляли, в отличие от многих ее коллег времен Миклушевского. А вскоре и он сам покинул свою должность.