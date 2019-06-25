Пожиная плоды безалаберности: под Магаданом местные прикормили медведя, а потом нашли его мертвым

В 20 километрах от Магадана в одном из самых популярных мест найден мертвым двухгодовалый медведь. Местные жители гадают: что или кто погубили косолапого. А ответ на это вопрос донельзя прост – медведь погиб из-за человеческой упертости и нежелания слушать и слышать.

Медведи, которые выходят на Колымскую трассу в Магаданской области, - далеко не новое явление. Косолапые приходят к знаменитой дороге часто, и в основном их интересуют мусорные контейнеры, которые, по словам местных, вывозят не так часто, как хотелось бы.

Одна такая мусорка распространяла флюиды на Арманском перевале под Магаданом. В этом месте снег может лежать до июля, что привлекает большое количество людей, которые катаются на лыжах, сноубордах, летают на парапланах или просто приезжают на природу и отдыхают у памятника дорожнику.

А в этом году место приобрело еще большую популярность из-за настоящего медведя, который выходил к людям и с удовольствием подбирал еду. Шанс посмотреть на огромного опасного зверя не через клетку, а в полудиких условиях выпадает нечасто, поэтому местные приезжали «поглазеть» на зверя даже с детьми.

МАНЯЩИЙ МУСОР

Началось все больше двух лет назад, когда возле нашей переполненной помойки в 20 километрах от Магадана поселилась медведица. Людей она по большей части избегала, могла иногда погнаться за лыжником. По крайней мере, о близких контактах с хищницей никто из людей не заявлял. Два года назад местные стали натыкаться на огромные следы массивной медведицы и маленькие отпечатки лап двух медвежат. К гадалке не ходи – хищница стала мамой.

fareast_mgdn Под Магаданом местные прикормили медведя, а потом нашли его мертвым

Осторожная мать не подпускала малышей к людям, водила их по лесу. Семейство только в этом году стало близко подходить к человеку и медведи сразу же стали местными звездами. Особенно публике полюбился двухгодовалый мишка, который катался по склонам и ложился, чтобы получить еду. Местные предполагают, что попрошайничество медведей связано с ранней весной в Магаданской области. Косолапые проснулись, а еда еще лежит под снегом. Вот их и стали привлекать редко опустошаемые помойки.

- Медведей люди кормили месяц. В будни еще ничего, а вот в выходные туда целенаправленно покидать зверям еду выезжали целыми семьями! Я наблюдала за этим из другого города, вернувшись в Магадан, стала выяснять, когда вывезут мусор, из-за которого все это и началось. Но мне был дан ответ, из которого было ясно, что службы не торопятся. Куда смотрели другие компетентные органы – непонятно. Они у нас вообще неохотно отпугивают диких животных, - рассказала журналист Татьяна Хрипун, жительница Магадана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/716492" frameborder="0"></iframe> Под Магаданом местные прикормили медведя, а потом нашли его мертвым.Социальные сети

МАШИНА СМЕРТИ

На прошлой неделе как обычно к месту, где людей за еду развлекают медведи, двинулась группа людей и к своему ужасу обнаружила одного из них мертвым. По предварительному заключению экспертов, у хищника обширная гематома на боку и проломлен череп. Когда медведя нашли, из его носа еще капала кровь.

Тело медведя пролежало почти сутки, за это время кто-то отрубил лапы

- Трагедия произошла ориентировочно ночью или утром 18 июня. Предположительно, что медведя сбила машина. У меня две версии: первая - автомобиль его не заметил, что, на мой взгляд, маловероятно, потому что там крутой перевал и сильно не разгонишься, иначе можно улететь в пропасть. Либо медведя увидели, умышленно сбили машиной, а он уже сам отполз в сторону и умер. Пока окончательного заключения нет, - поделилась Татьяна.

По ее словам, тело погибшего медведя увезли не сразу, а только на следующий день. Когда специалисты пришли забирать труп, у него были отрублены лапы. Дело в том, что конечности медведя считаются деликатесом в Китае, а также применяются в традиционной медицине.

ВИНА НА ВСЕХ

Безусловно. Благодаря переполненной помойке из опасных хищников была создана бомба замедленного действия. Если несколько лет медведь не нападал на человека, это не значит, что животное стало добрым. Наоборот, не получив желаемого от человека, медведь может разозлиться, что непременно закончится трагедией.

Люди, бросающие медведям еду в угоду своего развлечения только приблизили смерть мишки. Специалисты, так или иначе связанные с животным миром, твердят как мантру: не кормите диких зверей! Это опасно для вас и для них! Животные должны бояться человека и охотиться самостоятельно. В противном случае у них вырабатывается связь: люди приносят еду, значит, зачем мне охотиться?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="966" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/716493" frameborder="0"></iframe> Помойка на Арманском перевале.Видео: журналист Татьяна Хрипун, жительница Магадана.! другой источник

- Эти медведи были прикормлены, и выгонять их было бессмысленно. Тем более на их место пришли бы другие. Дело в том, что люди в целях своего странного интереса сфотографироваться на фоне медведя и выложить в интернет забыли о том, что диких зверей нельзя кормить, а уж тем более контактировать с ними. Животные выходят к людям по ряду причин: лесные пожары, нехватка корма и так далее. И нет, чтобы покинуть место, где обосновался медведь, его начинают фотографировать, снимать и выкладывать в интернет, - прокомментировал Вадим Ужвенко, начальник отдела департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира Магаданской области.

Кстати, по его мнению, медведь умер не своей смертью – его убили. По данному факту полиция проводит проверку.

На Колыме живет примерно 12-13 тысяч медведей. Их популяция не превышает максимальный показатель, поэтому регулировать численность этих животных нет необходимости.

ЗАПОМНИТЬ И РАССКАЗАТЬ ВСЕМ

Еще раз напоминаем, что кормить и трогать диких животных категорически запрещено. Звери могут напасть на человека, либо чем-нибудь заразить. При встрече с дикими животными необходимо помнить, что от них можно ожидать чего угодно и за безобидной внешностью может прятаться угроза жизни и здоровью человека.

Кроме того, животные, получая еду от человека, перестают охотиться. Дальнейшее потомство также не будет самостоятельно добывать еду, так как мать попросту не сможет научить этому детенышей.

При встрече с дикими животными необходимо тут же покинуть место. Ни в коем случае не преследовать зверя и дать ему уйти. Если поведение животного нетипично, следует обратиться в полицию и в управление (департамент или отдел) по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира своего региона.