2019-06-26T06:56:01+03:00
Общество

Открытие «Леруа Мерлен» под Владивостоком: запаркованные обочины и огромные очереди

На открытие строительного магазина рядом с «ПримРингом» приехали тысячи приморцев [фото]
Алина РАССКАЗОВА
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Несмотря на рабочий день, на открытии ажиотажНесмотря на рабочий день, на открытии ажиотажФото: Алексей САМУСЬКОВ
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Дикий ажиотаж вызвало открытие первого магазина строительного ритейлера «Леруа Мерлен» в Приморье. Несмотря на рабочий день, в магазине тысячи людей.

Несколько лет строили магазин - на пустыре возле «ПримРинга», в часе езды от Владивостока. Некогда здесь, на треугольнике возле развязки Владивосток - Уссурийск - аэропорт, был лес. Сегодня - большая строительная площадка.

Французский ритейлер построился первым. Все как полагается - магазин, парковка. Но на открытие приехало просто невероятно большое число людей. Парковка, как следствие, заполнилась под завязку, поэтому люди оставляют машины по обочинам. Стихийная стоянка уже растянулась на несколько километров вдоль трасс.

Парковка заполнена под завязку Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Парковка заполнена под завязкуФото: Алексей САМУСЬКОВ

Не только машину некуда поставить, но и яблоку негде упасть. На открытие магазина приехало несколько тысяч человек и это далеко не предел – люди продолжают прибывать, тогда как рабочий день в самом разгаре. Покупают посетители в основном мелочь – посуду, кухонную утварь, аксессуары для ванны и тому подобное.

- Сегодня можно получить сервисную карту, за ней выстроилась очередь в 50 человек! Хотя, вроде как, ее можно оформить в любой другой день – передает наш корреспондент с места событий.

В магазине яблоку негде упасть Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В магазине яблоку негде упастьФото: Алексей САМУСЬКОВ

Очереди не только на получение сервисной карты, но и в кассах. По прикидкам нашего корреспондента, через магазин уже прошло от 5 до 10 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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