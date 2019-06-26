2019-06-26T12:46:56+03:00
Происшествия

На авторов огромной надписи «Магадан – город отстой» завели уголовное дело

Женщине и парню не понравился первоначальный слоган на юбилейном баннере
Александра ШОПЕНКО
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Двум жителям поселка Сокол вменяется статья «Вандализм, совершенный группой лиц»Двум жителям поселка Сокол вменяется статья «Вандализм, совершенный группой лиц»Фото: Социальные сети
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Двое жителей поселка Сокол стали фигурантами уголовного дела о вандализме. Дело в том, что в апреле они решили отредактировать желтую надпись на синем баннере, который был установлен на въезде в столицу Колымы к 90-летию города. Вместо «Магадан – город золотой» у «художников» вышло «Магадан – город отстой».

Фотография моментально стала достоянием интернета и социальных сетей. Помимо тех, кто осуждал поступок, были и те, кто говорил: «Люди высказали свое отношение к городу и имеют на это полное право». Безусловно, но не на чужом имуществе.

Установила и нашла «художников» полиция быстро. Ими оказались женщина 30 лет и молодой человек 18 лет. Долго они не отпирались и сознались в содеянном. Рассказали, что купили баллончики с краской и под покровом ночи пошли на дело. Они перекрасили надпись и изменили смысл потому, что им не нравился первоначальный вариант и таким образом выразили отношение к городу. Женщина и подросток не думали, что совершают что-то плохое. Однако у властей и силовиков позиция иная.

- Двум жителям поселка Сокол вменяется статья «Вандализм, совершенный группой лиц». Максимальное наказание – до трех лет тюрьмы. Постановление о возбуждении уголовного дела утвердила прокуратура Магаданской области. Расследование находится на контроле ведомства, - сообщили «КП» в региональной прокуратуре.

Отметим, что сотрудники мэрии Магадана закрасили надпись сразу после того, как она была изменена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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