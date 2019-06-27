После шестилетнего ожидания на одном из федеральных телеканалов в свет вышел сериал «Беловодье. Тайна затерянной страны». Съемки многосерийного фильма велись в множестве городов страны, в том числе и во Владивостоке. В главной роли – еще 24-летний актер Александр Петров - звезда российского кино, известный по сериалам «Звоните ДиКаприо», «Полицейский с Рублевки» и картинам «Гоголь», «Притяжение».

Сериал является продолжением проекта «Пока цветет папоротник», который вышел на экраны в 2012 году. «Беловодье…» должно было увидеть свет на шесть лет раньше, но по ряду причин, которые не называют ни актеры, ни съемочная команда, его запуск несколько раз откладывался.

actorsashapetrov Снимавшийся во Владивостоке сериал вышел на экраны всей страны

- Этот фильм создавался с большой любовью, на разрыв работали люди, сложные смены, разброс локаций от Владивостока до Алтая. Видимо, сейчас пришло его время, так, наверно, должно быть. Конечно, он должен был выходить тогда, когда его многие ждали, когда не было «Игры престолов», когда компьютерная графика не была на том уровне, на котором сейчас, и да, он не был доделан до конца режиссером Евгением Бедаревым в том виде, в котором Женя этого хотел, не по вине Жени, так сложились обстоятельства, это совокупность причин. Сейчас это ничего не изменит. Этот фильм возьмет другим - искренностью всей съемочной команды, всех персонажей и конечно, искренностью сказки, которую создал Женя Бедарев, - написал на своей страничке актер Александр Петров.

Съемки сериала проходили с 2013 по 2014 год. Конкретно во Владивостоке команда проекта работала с 14 по 18 июля 2013 года. В сериале почти каждый житель дальневосточной столицы сможет узнать знакомые пейзажи острова Русский, мыса и маяка Басаргина, пилоны Золотого моста, терминалы Международного аэропорта, памятник площади Борцов революции и другие городские пространства.