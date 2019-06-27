2019-06-27T16:18:37+03:00
Общество

Китайский рынок во Владивостоке закрыли до августа

Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности [фото, видео]
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Спортивный рынок закрыт на лопатуСпортивный рынок закрыт на лопатуФото: Олег БЕЛОВ
Изменить размер текста:

Знаменитая «спортивка» во Владивостоке рискует прекратить свое существование в том виде, к которому привыкли горожане. На нынешней неделе ряды с китайским ширпотребом и лотки с дешевыми продуктами внезапно опустели. Очевидцы говорят, что нагрянула внезапная проверка, и торговцы буквально бежали с рынка, сворачивая товар и закрывая вагончики на лопату.

Как оказалось, все серьезнее, чем просто проверка. Всему виной нарушения пожарной безопасности, выявленные прокурорами Ленинского района. Еще весной они подали иск в суд на предпринимателей Бородина и Захарова, а также на ООО «Буше» - это они считаются хозяевами рынка, раскинувшегося на сотни квадратных метров между улицами Фадеева и Борисенко. Следующее заседание состоится лишь в августе, а до тех пор суд принял решение о запрете эксплуатации части рынка.

Приставы закрыли спортивный рынок во Владивостоке.

Судебные приставы уже возбудили исполнительное производство и опечатали торговые ряды. Вернуться назад торговцы так и не смогли, потому что приставы ежедневно следят за исполнением судебного решения.

Сегодня на рынке ни души, только охранники, которые подтверждают - еще несколько недель «спортивка» точно будет закрыта.

Всех торговцев выгнали с рынка Фото: Олег БЕЛОВ

Всех торговцев выгнали с рынкаФото: Олег БЕЛОВ

Там, где раньше можно было поторговаться за одежду и обувь, теперь пусто Фото: Олег БЕЛОВ

Там, где раньше можно было поторговаться за одежду и обувь, теперь пустоФото: Олег БЕЛОВ

Продуктовый рынок тоже закрыт Фото: Олег БЕЛОВ

Продуктовый рынок тоже закрытФото: Олег БЕЛОВ

Вход в торговые ряды перекрыт Фото: Олег БЕЛОВ

Вход в торговые ряды перекрытФото: Олег БЕЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Бесплатная медпомощь, о которой вы не знали: эксперты рассказали о главных правилах, как качественно лечиться по полису ОМС
«Комсомолка» провела конференцию, где ведущие специалисты разложили по полочкам все последние нововведения для пациентов, врачей и пояснили, как воспользоваться своими правами на практике
Губернатор Александр Дрозденко: «Если водитель не нарушает правила дорожного движения, нужно давать ему скидку на автострахование»
На заседании Госсовета в Кремле глава Ленинградской области предложил ужесточить наказание для лихачей и ввести поощрения для добросовестных автовладельцев
Глава Национального антикоррупционного комитета: Любая попытка давления на суд должна рассматриваться как преступление
Кирилл Кабанов поделился с «КП» мнением о том, когда наша судебно-правоохранительная система перестанет быть зависимой и станет беспристрастной
Новости 24
Не выпустили, а выбросили: экологи возмутились освобождению косаток и белух
ВМТП проводит оплачиваемые стажировки для детей портовиков
АО «Восточный Порт» запустило уникальную для Приморья систему пылеподавления
Главный синоптик Приморья рассказал, когда во Владивостоке появится солнце
Mark был хороший: автоавария частично блокировала движение на въезде в пригород Владивостока
«Каждому городу – маршрут здоровья!»: жители Приморья пройдут 10 000 шагов
Навага с мышьяком едва не попала на стол к приморцам
Серьезная авария во Владивостоке превратила автомобили в груду железа
Во Владивостоке должникам отключат холодную воду
Депутаты думы Владивостока приняли корректировки бюджета на несколько лет вперед
Чуда не ждите: погоду в Приморском крае на выходных снова испортят дожди и холод