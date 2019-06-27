Китайский рынок во Владивостоке закрыли до августа

Знаменитая «спортивка» во Владивостоке рискует прекратить свое существование в том виде, к которому привыкли горожане. На нынешней неделе ряды с китайским ширпотребом и лотки с дешевыми продуктами внезапно опустели. Очевидцы говорят, что нагрянула внезапная проверка, и торговцы буквально бежали с рынка, сворачивая товар и закрывая вагончики на лопату.

Как оказалось, все серьезнее, чем просто проверка. Всему виной нарушения пожарной безопасности, выявленные прокурорами Ленинского района. Еще весной они подали иск в суд на предпринимателей Бородина и Захарова, а также на ООО «Буше» - это они считаются хозяевами рынка, раскинувшегося на сотни квадратных метров между улицами Фадеева и Борисенко. Следующее заседание состоится лишь в августе, а до тех пор суд принял решение о запрете эксплуатации части рынка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/717086" frameborder="0"></iframe> Приставы закрыли спортивный рынок во Владивостоке.

Судебные приставы уже возбудили исполнительное производство и опечатали торговые ряды. Вернуться назад торговцы так и не смогли, потому что приставы ежедневно следят за исполнением судебного решения.

Сегодня на рынке ни души, только охранники, которые подтверждают - еще несколько недель «спортивка» точно будет закрыта.

Всех торговцев выгнали с рынкаФото: Олег БЕЛОВ

Там, где раньше можно было поторговаться за одежду и обувь, теперь пустоФото: Олег БЕЛОВ

Продуктовый рынок тоже закрытФото: Олег БЕЛОВ